Spotify arbeitet mit ChatGPT zusammen, um personalisierte Musik- und Podcast-Empfehlungen zu erhalten

Spotify ist bereits in vielen Systemen integriert. Egal, ob Sie beim Autofahren, beim Training oder beim Spielen gerne zuhören, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihr Hörerlebnis mit dem zu verbinden, was Sie gerade tun. Jetzt wurde eine neue Verbindung mit ChatGPT hinzugefügt.

Wie aus einem Blogbeitrag auf der Spotify-Website hervorgeht, integriert ChatGPT die Spotify-Unterstützung. Wenn Sie Spotify erwähnen, während Sie sich mit ChatGPT unterhalten, werden Sie dazu gebracht, Ihr Konto zu verbinden. Sobald dies erledigt ist, können Sie ChatGPT nach Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer Kontodaten fragen und ihm mit etwas Kontext für Ihre Stimmung helfen, dann gelangen Sie durch Tippen auf einen Titel zurück zu Spotify.

Da es sich um einen Prozess handelt, bei dem Sie Ihr Konto aktiv verknüpfen müssen, werden Sie die ChatGPT-Integration nicht erhalten, wenn Sie diese nicht wünschen. Wenn Sie jedoch ein völlig KI-freies Leben führen möchten, ist Spotify möglicherweise nicht der richtige Ort, da die DJ-Funktion der App KI verwendet, um Ihnen Songs, Stimmungen und mehr zu empfehlen.

Wir sind uns nicht zu 100 % sicher, wie ChatGPT eine andere Funktion bietet, aber wenn man die Entwicklung bedenkt, die in diese KI gesteckt wurde, ist es wahrscheinlich, dass Sie personalisiertere Empfehlungen sehen könnten.

