Sportvereine in Valencia erinnern an die Solidaritätsbekundungen zum ersten Jahrestag der Tragödie von DANA

Vor einem Jahr ereignete sich in Spanien eine der schlimmsten Naturkatastrophen, bei der 237 Menschen ums Leben kamen, die meisten von ihnen in Valencia, die Verwüstungen in fast hundert Dörfern anrichteten und Tausende von Häusern beschädigten oder ganz zerstörten. Die DANA, die spanische Abkürzung für eine Kaltfront, die die Überschwemmungen von Flüssen verursachte, die alles mit sich rissen, öffnete eine Wunde, die Jahre brauchen wird, um zu heilen, und das Vertrauen in Politiker und öffentliche Institutionen ist noch lange nicht wiederhergestellt.

Die Tragödie führte jedoch zu Solidarität, Einigkeit und Maßnahmen der Sportinstitutionen. Alle Vereine und viele Sportler drückten ihr Mitgefühl mit den Opfern aus und viele spendeten, um denjenigen, die alles verloren hatten, Lebensmittel und Kleidung zu bringen und beim Wiederaufbau der betroffenen Gebiete zu helfen, die neben Tausenden von Häusern, Schulen und lokalen Geschäften auch lokale Sportanlagen zerstörten.

Am 29. Oktober, ein Jahr nach der Katastrophe, erinnerten viele Fußball- oder Basketballvereine, insbesondere in Valencia (wie Valencia CF, Villarreal oder Levante), an die Tragödie, an die Opfer, aber auch an die Solidaritätsbekundungen, die sie zusammenbrachten, die Rivalitäten auf Eis legten und sich für eine gemeinsame Sache zusammenschlossen.

Valencia CF hat ein Video veröffentlicht, in dem an alle Ehrungen und Aktionen für den Wiederaufbau erinnert wird, zum Gedenken an alle Opfer und in Dankbarkeit gegenüber allen, die beim Wiederaufbau helfen werden.

"Die Opfer und ihre Angehörigen bleiben in unseren Herzen, ebenso wie die Einheit und Solidarität, die wir als Gesellschaft gezeigt haben. Mit Anstrengung und Entschlossenheit steigen wir weiter auf und bewegen uns vorwärts. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir mit dem Basketball unseren Teil dazu beitragen konnten", sagte Valencia Basket.