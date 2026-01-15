Sporttitel dominierten 2025 die meistgeladenen Charts des PlayStation Stores
Während Grand Theft Auto V fast sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Listen anführte...
Die Informationen zu den am häufigsten heruntergeladenen Spielen des Jahres 2025 auf dem PlayStation Store wurden veröffentlicht. Die große Neuigkeit diesmal ist, dass Sportspiele bei den Nutzern der Plattform die großen Erfolge sind, während Wiederholungstäter wieder in die Charts zurückkehren und wie erwartet dominieren.
Für die europäischen und nordamerikanischen Listen waren die beiden größten Spiele EA Sports FC 26 bzw. NBA 2K26. Die beiden Sportprojekte haben sich als große Erfolge erwiesen, aber sie werden dicht gefolgt von anderen Sporterfolgen, die die Top 5 bilden, darunter EA Sports FC 25, EA Sports College Football 26 und EA Sports Madden NFL 26.
Während Sie unten die vollständigen Listen sehen können, gibt es einige weitere überraschende Auftritte wie Forza Horizon 5, von dem wir wissen, dass es auf PlayStation ein Megahit war, und diese Daten bestätigen das, da das Spiel den vierten Platz in der europäischen und den 14. Platz in der nordamerikanischen belegt. Außerdem führte Grand Theft Auto V fast beide Charts auf Platz zwei bzw. drei an, was ein Beweis dafür gibt, dass es astronomisch viele Exemplare verkaufen wird, wenn Grand Theft Auto VI erscheint.
Darüber hinaus war Battlefield 6 ein großer Erfolg auf der Plattform und erreichte in Europa den fünften Platz und den zweiten Platz in Nordamerika, während Call of Duty abfiel, allerdings mehrere Chartplatzierungen erreichte, darunter Black Ops 7 und Black Ops 6. Außerdem war es kein besonders gutes Jahr für PlayStation-First-Party-Exklusivtitel, da das meistverkaufte Projekt Ghost of Yotei auf den 11. und 9. Platz der Europa/NA-Listen lag.
Sehen Sie sich unten die vollständigen Listen an.
Am häufigsten heruntergeladene PlayStation Store-Spiele in Europa im Jahr 2025:
- EA Sports FC 26
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 25
- Forza Horizon 5
- Battlefield 6
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Assassin's Creed Schatten
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Geist von Yotei
- Geteilte Fiktion
- Hogwarts-Vermächtnis
- UFC 5
- Call of Duty: Black Ops 6
- Es braucht zwei
- Bereit oder nicht
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Rückkampf
- F1 25
Am häufigsten heruntergeladene PlayStation Store-Spiele in den USA und Kanada im Jahr 2025:
- NBA 2K26
- Battlefield 6
- Grand Theft Auto V
- EA Sports College Fußball 26
- EA Sports Madden NFL 26
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Arc Raiders
- Geist von Yotei
- MLB The Show 25
- Call of Duty: Black Ops 6
- Bereit oder nicht
- EA Sports FC 26
- Forza Horizon 5
- NBA 2K25
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Assassin's Creed Schatten
- Clair Obscur: Expedition 33
- Monster Hunter Wilds
- EA Sports FC 25