Sportsimulation Cricket 22 schlägt im November auf

Heute wurde eine neue Version des offiziellen Cricket-Videospiels zum sportlichen Turnier "The Ashes" von Big Ant Studios und Nacon angekündigt. Es trägt den sehr klaren Namen Cricket 22: The Official Game of The Ashes und es erscheint am 25. November auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Eine Nintendo-Switch-Version soll im Januar folgen, da ist das nächste Cricket-Turnier aber vermutlich schon wieder vorbei (die aktuelle Saison beginnt im Dezember und läuft bis Mitte Januar). Die Entwickler wollen trotzdem dafür sorgen, dass das Spiel "das robusteste und umfangreichste Cricket-Spiel ist, das Fans je gesehen haben".

2019 erschien der letzte Ableger der Serie (Cricket 19), deshalb dürfen sich die Fans auf einige sportliche Veränderungen gefasst machen. Big Ant möchte eine zugängliche Simulation des Sports schaffen, die überarbeitete Tutorials und eine verfeinerte Steuerung bietet. Die Fans werden zudem einen Karrieremodus bekommen, in dem sie sowohl den Sport praktizieren können als auch ihr eigener Manager sind. Man übernimmt die Verwaltung bestimmter Aspekte eines eigenen Teams, nimmt an Pressekonferenzen teil, stimmt das Training des Kaders aufeinander ab und springt für verletzte Sportler ein.

Wenn ihr Cricket 22: The Official Game of The Ashes auf einer PS4 oder einer Xbox One kauft, dürft ihr wohl auf die aktuelle Konsolen-Hardware von Microsoft und Sony aufrüsten, ohne erneut zur Kasse gebeten zu werden. Das ist etwas, das Nacon bislang nicht allzu häufig gemacht hat, deshalb freut uns diese Entwicklung umso mehr. Natürlich müsst ihr beim Upgrade-Prozess beachten, dass eure Konsole über ein Laufwerk verfügt und physische Discs überhaupt abspielen kann. Außerdem dürft ihr nicht zwischen den Geräten von Microsoft und Sony wechseln.