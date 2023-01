HQ

Ich war so unendlich begeistert von Golf Story, als es herauskam. Die "RPG-Verifizierung" verschiedener Spielgenres ist etwas, das mir im Allgemeinen, sowohl damals als auch heute, ziemlich gut gepasst hat, und die Aufrechterhaltung von Systemen, das Verfolgen von Ausrüstung und Levels, denke ich, trägt oft zu meiner Immersion bei. Hinzu kommt, dass ein entzückendes pixeliges Golfabenteuer mit RPG-Mechaniken zum Leben erweckt wird? Ja, es war fast zu schön, um wahr zu sein.

Am Ende war ich jedoch leider etwas lauwarm und musste nach etwa 20 Stunden Spielzeit zugeben, dass es einfach mehr braucht, um eine solche Erfahrung interessant zu machen.

Was hat der Entwickler Sidebar Games getan? Nun, sie haben das Geschäft sicherlich erweitert und präsentieren uns jetzt "Sports Story", ein Spielerlebnis, bei dem wir die gleiche Idee "Arcade-Sport, aber RPG" beibehalten, aber wo es mehr Sportarten gibt, die hoffentlich mehr mechanische und strukturelle Vielseitigkeit gewährleisten sollten.

Haben sie es also geschafft? Nun, vielleicht sollten wir Sie zuerst auf einer Insel begrüßen, die den sportlichen Aktivitäten gewidmet ist. Hier macht dein Charakter aus dem vorherigen Spiel Urlaub mit dem Trainer und zwei Kollegen, und es gibt keine weitere Motivation, als dass sie sehen wollen, was diese "Sportinsel" zu bieten hat. Sidebar schafft es immer noch, exzellente satirische Dialoge zu schreiben, und auf einer eher momentanen Ebene gibt es eine scharfe Linie nach der anderen, jede mit ihrem eigenen skurrilen Setup. Das Problem ist, dass das Spiel so viel Schießpulver in seinem Hinterteil hat, dass es nie wirklich zu etwas Konkretem führt. Während der ersten 10 Minuten des Spiels gibt es Piraten, Bandenmitglieder, Imker und ich werde hinter euch her sein. Eine Idee knüpft lose an eine andere an, ohne eine zusammenhängende Geschichte zu bilden.

Es gibt keinen einzigen denkwürdigen Charakter in Sports Story. Man könnte argumentieren, dass es in einem Arcade-Sportspiel mit einer RPG-Struktur nicht so entscheidend ist, aber dies ist ein RPG, also ist eine Art narrative Struktur entscheidend. Es ist besonders ärgerlich, weil Sidebar offensichtlich so gut darin ist, einzelne Austausche zu schreiben, also warum führen sie nie zu etwas?!

Auf der anderen Seite versprüht der ganze Ort Charme. Im Vergleich zu Golf Story wurde Sports Story grafisch überarbeitet, so dass die von der Erde inspirierte Ästhetik leichter durchscheint. Insgesamt ist dies ein Spiel, das sowohl gut aussieht als auch gut klingt.

Wie oben beschrieben, gibt es diesmal mehr Mechaniken, mit denen man spielen kann. Es erweitert sich jetzt nicht nur um mehrere Sportarten wie Tennis und Fußball, sondern es gibt auch eine Vielzahl von Minispielen, wie Hindernislauf-Radfahren und sogar Dungeons. Die Gameplay-Schleife des Spiels ist so vollgepackt, dass das Spiel manchmal kaum zu Atem kommen kann. Gerade am Anfang wirst du an Volleyball herangeführt, aber du kommst kaum durch einen Satz, bevor du aufgeworfen wirst - es dauert mehrere Stunden, viele Stunden, bevor du wieder Volley spielst.

Es gibt eine Art Oberwelt, in der man sich zwischen verschiedenen kleinen offenen Welten bewegt, aber es gibt dem Spiel nicht die Struktur, die es braucht. Oft hat man das Gefühl, unruhig zu wandern, nach etwas mehr Flow zu hecheln, und wenn man einfach nur hinzufügt, hinzufügt und wieder hinzufügt, fühlt sich Sports Story manchmal entschieden unkonzentriert an.

Das soll nicht heißen, dass das Spiel wieder keinen Charme hat und in isolierten Situationen gut funktioniert. Golf spielen ist unterhaltsam, Tennis spielen ist unterhaltsam, aber gerade weil wir ein so breites Spektrum abdecken, ist nicht alles gleich poliert. Das BMX-Minispiel von früher? Ja, es macht einfach keinen Spaß. Nicht alle Sportarten sind gleich ausgefeilt, nein, aber sie arbeiten alle auf einer zentraleren Ebene. Das Problem ist, weil das Spiel sich weigert, fokussiert und stromlinienförmig zu sein, fühlt es sich nie so an, als gäbe es einen absichtlichen Fortschritt zwischen ihnen, wo man wächst, besser wird und sehen kann, woher man kommt und wohin man geht.

Sports Story ist nicht schlecht, aber es macht so schnell den typischen Fehler, zu viel auf ein Fundament zu stapeln, das nicht mehr wirklich halten kann. Mehr Sportarten und Inhaltstypen geben mehr Flexibilität und Vielseitigkeit, ja, aber es lenkt auch das Spiel ab, und Sie, die ganze Zeit, und ohne narrative Tritte ist dies die Definition einer Perlenkupplung. Das soll nicht heißen, dass das Spiel entschieden kaputt, unambitioniert oder schlecht ist. Volleyball, Tennis, Golf, Dialoge, Grafik, Soundtrack - all die zerbrochenen Teile sind hier. Es ist einfach schlecht... übersichtlich.