Sports Interactive sagt Football Manager 25 ab, aber es wird nur ein vorübergehender Ausrutscher sein

HQ

Schlechte Nachrichten für Fans des Sportmanagements: Das Studio Sports Interactive hat berichtet, dass es nach Rücksprache mit seinem Publisher Sega Football Manager 25 abgesagt hat.

Der Titel war bereits mehrfach verschoben worden, immer aufgrund des Problems, das Konzept an verschiedene Plattformen anzupassen und dies auch mit dem Gedanken zu tun, das Spiel komplett zu revolutionieren. Eine Herausforderung, die mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als eine jährliche Veröffentlichung benötigt, und deshalb wollen sie vermeiden, zwei Spiele in kürzerer Zeit zu veröffentlichen.

Stattdessen haben sie dank intensiver Kundenforschung und Feedback bereits eine klare Richtung für Football Manager 26, so dass dieses Jahr der Gnade hoffentlich dazu dienen wird, ihren Fans ihre beste Arbeit zu liefern.

Die vollständige Ankündigung können Sie unten lesen.