Sports Interactive bestätigt, dass Football Manager 26 das nächste Spiel der Serie sein wird

Wenn man bedenkt, dass die Serie in der Vergangenheit jahrelang ziemlich anständige simulierte Sporterlebnisse geprägt hat, hätten nur wenige erwartet, dass sich der Lebenszyklus von Football Manager 2025 so entwirrt, wie er es getan hat. Das Spiel hatte während der Entwicklung mit Problemen zu kämpfen, die letztendlich dazu führten, dass Sports Interactive und Publisher Sega das Spiel verzögerten, bevor sie es schließlich ganz absetzten. Sollte dies ein Zeichen dafür sein, was die Zukunft für die Serie bereithält? Eindeutig nicht.

Wir haben gerade Football Manager 26 kennengelernt. Uns wird nicht viel mehr gesagt, als dass dieses Spiel im Moment erscheinen wird, was bedeutet, dass wir weder ein festes Veröffentlichungsdatum noch ein festes Zeitfenster kennen oder sogar wissen, auf welchen Plattformen es landen wird (auch wenn PC, PS5, Xbox Series X/S, eine Switch und wahrscheinlich auch Mobilgeräte eine gute Vermutung sind).

Was wir wissen, ist, dass dieses Spiel das nächste Kapitel der Serie sein wird und dass es "die Spieler auf eine Reise mitnehmen wird, um ihr fußballerisches Schicksal mit unserem bisher fesselndsten und visuell reichhaltigsten Football Manager-Erlebnis zu definieren".

Um dies zu ergänzen, erklärt Sports Interactive: "Das Potenzial des Geschichtenerzählens wird neu definiert, indem die Spieler näher an das Herz des schönen Spiels herangeführt werden.

"Ein früher Ausschnitt des gehobenen Spieltagserlebnisses durch die Linse der offiziellen Premier-League-Lizenz gibt nur einen Vorgeschmack darauf, was uns nach dem Wechsel zur Unity-Engine erwartet."

Ihr könnt diesen Ausschnitt des Gameplays unten im Ankündigungstrailer sehen, weitere Informationen und Updates sind für "bald" geplant.