SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide startet im November

Im Rahmen der THQ Nordic Showcase hat Entwickler Purple Lamp enthüllt, dass sie genau das getan haben, was die Fans von ihnen wollten. einen weiteren 3DSpongeBob SquarePants -Plattformer zu machen.

Im Showcase haben wir gerade wieder SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide kennengelernt, ein Abenteuer, in dem der liebenswerte Unterwassercharakter zwischen einer Fehde gefangen ist, die King Neptune und The Flying Dutchman in Konflikt bringt. Da die beiden Titanen, wie das Spiel sie betrachtet, Chaos anrichten, nimmt SpongeBob es auf sich, den beiden eine Lektion zu erteilen, während Patrick ihn auf seiner Reise als spielbarer Partner begleitet, wobei die beiden die Rollen als geisterhafte Gefährten tauschen.

Das eigentliche Gameplay ähnelt sehr den fantastischen Plattformern, für die Purple Lamp bekannt ist, mit einer Vielzahl von komplizierten Levels, Rätseln, Umweltgefahren und Fähigkeiten, die es zu meistern und zu überwinden gilt. All dies und mehr wird im Ankündigungstrailer präsentiert, in dem sogar David Hasselhoff auftritt und den Fans mit einem entzückenden Shanty ein Ständchen bringt.

Das Spannende an dieser Enthüllung ist, dass Titans of the Tide tatsächlich ziemlich kurz vor der Veröffentlichung steht. Es wird am 18. November für Current-Gen-Systeme (PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2) erscheinen, und für alle, die ab heute vorbestellen, gibt es eine Reihe zusätzlicher Extras, darunter ein nacktes Outfit für Patrick und ein Outfit für SpongeBob, aus dem sein Hintern herausragt.

Darüber hinaus wird das Spiel auch als Standardversion des Premium-Spiels Ghostly Edition veröffentlicht, das Folgendes enthält:



Basisspiel



Steelbook



Naturkostüm-Paket (die nackten Skins)



Goldener Pfannenwender Schlüsselanhänger



5 Lentikular-Karten



Der Flying Dutchman Aufnäher zum Aufnähen



Gezeiten-Saisonkarte



Sehen Sie sich den Ankündigungstrailer und einige Bilder von Titans of the Tide unten an.