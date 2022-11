Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake zeigt seine breite Sprachunterstützung

HQ

Wir wissen immer noch nicht genau, wann SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake tatsächlich debütieren wird. Aber das hat THQ Nordic und Entwickler Purple Lamp Studios nicht davon abgehalten, neue Informationen über das Spiel zu teilen, wann immer es möglich ist, und heute ist es nicht anders.

Ein neuer Trailer ist eingetroffen und dieser gibt uns einen Einblick in die breite Sprachunterstützung, die das Spiel bieten wird. Wir sehen SpongeBob und Patrick, die auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Japanisch, Portugiesisch, Hindi und Indonesisch herumspielen, bevor wir uns ein wenig mehr von der Geschichte ansehen, die zeigt, was mit Bikini Bottom im Spiel passiert ist.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um all dies in Aktion zu sehen.