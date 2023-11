SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake kommt nächsten Monat für Mobilgeräte

HQ

SpongeBob Schwammkopf: Der kosmische Shake erscheint nächsten Monat sowohl für Android als auch für iOS, wie aus einem neuen Trailer hervorgeht. Wir haben bereits gesehen, dass das iPhone 15 Resident Evil 4 und Assassin's Creed Mirage ausführen kann, aber jetzt ist der wahre Großvater des Gamings hier, um der ultimative mobile Titel zu sein.

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake macht eine Menge Spaß, wie wir in unserer Rezension gesagt haben, und es ist ein authentisches Erlebnis für jeden Fan des Cartoon-Schwamms. Es wird am 12. Dezember auf mobilen Geräten verfügbar sein, aber Vorregistrierungen sind bereits jetzt verfügbar.

Es ist im App Store Ihres Geräts für 9,99 € / 8,49 £ zu finden, was tatsächlich etwa der Hälfte der Kosten des Spiels entspricht, das derzeit auf Steam erhältlich ist, das immer noch 50 % günstiger ist, also ist es ein kleines Schnäppchen, wenn Sie es auf dem Handy erhalten möchten.

Seht euch den Trailer unten an: