SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake im neuen Spanking-Trailer

Wir sind nur noch drei Wochen von der Rückkehr von SpongeBob im neuen Wasserabenteuer SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake entfernt, einer Feier des 22-jährigen Bestehens der Zeichentrickserie. Dieses Mal sind Portale überall in Bikini Bottoms aufgetaucht und SpongeBobs Freunde wurden in Wishworlds gesaugt.

Das bedeutet, dass SpongeBob und Balloon-Patrick ein neues Abenteuer haben, auf das sie sich freuen können, ebenso wie Sie, wenn es am 31. Januar für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheint. Seht euch unten den neuesten Trailer an.