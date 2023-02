SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

HQ

Ich war mir nicht sicher, was ich denken sollte, als ich SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake zum ersten Mal hochgefahren bin. Ein Teil von mir, der langjährige SpongeBob-Fan-Teil, war aufgeregt zu sehen, was Entwickler Purple Lamp sich ausgedacht hat, aber der Spielkritiker-Teil, der frühere SpongeBob-Spiele gespielt hat, sagte mir, ich solle meine Erwartungen in Schach halten. Ich hätte nie gedacht, dass es eine Katastrophe sein würde, aber ich hatte halb erwartet, diesen Titel als etwas zu finden, das nicht für meine demografische Gruppe (die die eines Mannes Mitte 20 ist) entworfen wurde. Ich habe mich geirrt. Und das liegt daran, dass The Cosmic Shake sowohl ein sehr lustiger und unterhaltsamer Plattformer ist, als auch das SpongeBob-Spiel, das sich Fans jeden Alters gewünscht haben. Es ist kein riesiges Spiel voller Tiefe, aber es ist ungefähr so authentisch SpongeBob, wie ein Spiel sein könnte, und das ist ein riesiger Bonus.

HQ

The Cosmic Shake ist ein Spiel, das Bikini Bottom bis ins Mark aufrüttelt. Anstatt nur die typischen Orte zu besuchen, die die Unterwasserwelt prägen, begeben Sie sich stattdessen zu Levels, die multiversale Interpretationen der SpongeBob-Geschichte sind. Was ich meine, ist, dass du dieses Mal nicht nur zum Rock Bottom gehen wirst, nein, du wirst zu Halloween Rock Bottom gehen. Oder anstatt den Kelp Forest zu besuchen, begeben Sie sich zu einer prähistorischen Version des Kelp Forest, in der Sie tatsächlich als sprachlich herausgeforderter SpongeGar spielen können. Es hält das Spiel grundsätzlich frisch und einzigartig, ermöglicht es ihm jedoch, einige der ikonischen Momente der Show auf eine Weise wie nie zuvor zu nutzen.

Sei es durch die F.U.N.tastic-Kostüme, die gesammelt und verdient werden können (und im Grunde nur als kosmetische Ergänzung dienen, aber darauf komme ich gleich zurück), die Story-Beats und den Stil des Humors, alles fühlt sich wirklich SpongeBob an. Dass die Originalstimme ihre Rollen wieder aufnimmt, wirkt natürlich Wunder, um dies zu erhöhen, aber das wunderbare, urkomische und charmante Drehbuch und die Einführung von SpongeBob-Grundnahrungsmitteln wie den sehr detaillierten Standbildern vermitteln das Gefühl, als würde man eine Episode der Show durchspielen.

Werbung:

Hinzu kommen das Plattformtempo und das allgemeine Gameplay-Design, das einfach, flüssig und vor allem unterhaltsam ist. Es wird Sie nicht wie Crash Bandicoot frustrieren, und es ist nicht so genial wie Ratchet & Clank: Rift Apart, aber es ist so konzipiert, dass der Rest der Erfahrung glänzen kann, und auf eine Weise, die sowohl für ältere Fans unterhaltsam als auch für jüngere zugänglich ist. Die Kernelemente des Gameplays sind alle sehr typisch und leicht zu verstehen, sei es Springen, Nahkampf, Ausweichen, Gleiten und so weiter, und Sie werden im Laufe der Geschichte routinemäßig in weitere Mechaniken eingeführt. Jede Mechanik - die durch den Fortschritt der Geschichte freigeschaltet wird und nicht an jedes Kostüm gebunden ist - kann gut angekettet und gemeistert werden, um versteckte Orte in jedem der jeweiligen Level zu erreichen, um eines von vielen Sammlerstücken und Geheimnissen zu erhalten. Und abgesehen davon, dass du die Kernaufgaben in jedem Level erfüllst (die dazu führen, dass du einen von SpongeBobs Freunden vor diesen multidimensionalen Wunschwelten rettest), solltest du abseits der ausgetretenen Pfade wandern und so viele Sammlerstücke wie möglich sammeln, da auf diese Weise neue Kostüme freigeschaltet werden (du musst Münzen finden, um eine neue Stufe käuflicher Skins zu eröffnen).

Die Gegnervielfalt ist auch ziemlich beeindruckend für einen so einfachen Plattformer. Du musst bestimmte Angriffe verwenden, um bestimmte Gegnertypen auszuschalten, während du Schaden vermeidest, sonst musst du vom letzten Checkpoint aus neu starten. Es ist in keiner Weise ein herausforderndes Spiel und es ist sehr fehlerverzeihend und einfach, die Feinde zu besiegen, aber wenn man in der Luft fliegende, ferngesteuerte, schwere, schnelle und regelmäßige Feinde überwindet, bleibt der Kampf frisch und macht Spaß.

Werbung:

Aber auch hier ist es nicht der Kampf, der The Cosmic Shake so unterhaltsam macht. Es ist das Leveldesign und die Art und Weise, wie sich alles, was du tust, wirklich SpongeBob anfühlt. Ob es darum geht, die wertvollen Socken des Fliegenden Holländers in einem Piraten-Level zu sammeln und dem grünen Ghul zurückzugeben, oder den Ballon Patrick vor dem eindringlichen Glove World-Maskottchen Glovey Glove zu retten, dies ist das liebevollste SpongeBob-Spiel, das ich je gespielt habe. Auch wenn Sie die Geschichte ziemlich schnell durchlaufen werden, gibt es einen Anreiz, jedes Level zu wiederholen, um eine Reihe von Nebenquests für bestimmte Charaktere abzuschließen und neu erworbene Fähigkeiten zu nutzen, um neue Gebiete zu erreichen, was bedeutet, dass es auch ein gewisses Maß an Wiederspielbarkeit gibt.

Die Grafik und das visuelle Angebot sind auch in Ordnung, obwohl dies seltsamerweise kein Spiel der aktuellen Generation auf Konsolen ist. Die Level sind nicht auffallend schön, aber die Charaktermodelle und das Leveldesign sind detailliert genug, um sich wie ein modernes Spiel anzufühlen, zusätzlich zu einem super flüssigen Spiel. Es gibt eine merkliche Überbeanspruchung bestimmter Sprachzeilen beim Spielen, was ein wenig viel wird, wenn man zum x-ten Mal "die Krusty Krab Pizza, es ist die Pizza, für dich und mich!" gehört hat.

HQ

Wenn man jedoch all diese Bereiche betrachtet, zusätzlich zu der wahren Verbindung zur Marke SpongeBob (OG-Synchronsprecher, viele Originalsongs, sofort erkennbare Kostüme, die bestimmte Momente in der Geschichte der Show widerspiegeln, etc.), ist klar, dass The Cosmic Shake eine großartige Ergänzung zum Plattform-Genre ist. Purple Lamp hat eines der, wenn nicht das beste, SpongeBob Schwammkopf-Videospiel bis heute geschaffen, und wenn Sie ein Fan der Serie sind, lohnt es sich, diesem einen Blick zu schenken, denn es wird Ihnen zweifellos ein paar Lacher bereiten und Sie mit Tonnen von warmer Nostalgie erfüllen.