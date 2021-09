Spongebob Schwammkopf reist in The Cosmic Shake durch sieben Dimensionen

HQ

Purple Lamp Studios aus Österreich (Die Gilde 3, Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated) wird ein weiteres Spiel mit dem gelben Schwamm produzieren. Am Abend wurde Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake angekündigt und dabei handelt es sich um einen 3D-Plattformer, der irgendwann in der Zukunft auf allen aktuellen Plattformen unterstützt wird.

Im Spiel öffnen der viereckige Schwamm Spongebob und sein bester Freund Patrick der Seestern mithilfe einer Wahrsagerin versehentlich das Portal zu einer anderen Welt. THQ Nordic verrät bereits, dass insgesamt sieben Themenwelten auf uns warten, darunter auch "Wild West Jellyfish Fields" und "Halloween Rock Bottom". Dort sammeln wir Gegenstände und verprügeln allerhand Feinde, wie „Ritter, Cowboys, Piraten und prähistorische Schnecken".

Gespräche mit unseren Freunden werden wohl eine Rolle spielen und Patrick ist diesmal so eine Art „permanente Begleitung". Angeblich sollen die originalen Sprecher zu ihren Rollen zurückkehren, um den Fans in Nostalgiestimmung zu bringen. Jede Menge Songs und 30 Kostüme sorgen dafür, dass ihr euch nicht so schnell langweilt. Eine Information zum Erscheinungsdatum haben wir nicht gesehen.