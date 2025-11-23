SpongeBob Schwammkopf ist in Sonic Racing: Crossworlds angekommen

HQ

Sega feiert das Wochenende, indem es bestätigt, dass es nun das SpongeBob Schwammkopf-Paket für Sonic Racing: Crossworlds veröffentlicht hat. Im Gegensatz zu den DLC-Paketen, die die eigenen Charaktere von Sega enthalten (Joker, Hatsune Miku, Ichiban Kasuga usw.), kostet dieses Geld und kann entweder separat gekauft, mit dem Season Pass erworben werden oder über die teurere Deluxe-Edition des Spiels erworben werden.

Der DLC umfasst:



SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star als spielbare Charaktere



Patty Wagon Fahrzeug



Bikini-Hosen-Themen-Kurs



Neue von SpongeBob Schwammkopf inspirierte Musikstücke



Sechs verschiedene Emotes pro Charakter



