SpongeBob Schwammkopf: Der Cosmic Shake sieht schon aus wie ein polierter, verrückter Plattformer

HQ

Auf der Gamescom letzten Monat haben wir mehrere interessante Spiele für Kinder oder für alle Zuschauer gesehen, darunter OG Games' Paw Patrol, Star Trek und Dragons; Thunderful's Lego Bricktales oder Microids' Asterix und Obelix. Aber am Stand von THQ Nordic gab es einen bestimmten Titel, der unglaublich gut aussah, der wahrscheinlich der am meisten erwartete von allen ist und der überraschenderweise noch kein Veröffentlichungsdatum hat. Die Rede ist von Nickelodeons Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake.

Das Plattform-Abenteuer sieht aus wie ein Nintendo-Spiel, und wir sind gespannt darauf, es in die Hand zu nehmen, um zu sehen, ob es sich auch so gut spielt. Leider war die Präsentation hinter verschlossenen Türen, an der wir teilnahmen, freihändig, aber nichtsdestotrotz nutzten wir sie, um mehr darüber zu erfahren und mit dem Projektmanager des Entwicklers Purple Lamp, Andreas Jarzabek, zu sprechen.

Aber bevor wir auf das Gameplay und den Inhalt eingehen, gibt es natürlich eine verrückte Prämisse für all das:

"Was im Grunde am Anfang passiert, ist, dass SpongeBob und Patrick die magischen Blasentränen der [Wunsch-gewährenden Meerjungfrau] finden und sich all die schönen Dinge wünschen, die sie für ihre Freunde in Bikini Bottom haben können, und wie immer übertreiben sie es", sagt Jarzabek über den spirituellen Nachfolger des Battle for Bikini Bottom. "Sie gehen für zu viele Wünsche, die Wünsche kollidieren miteinander, und im Grunde zerstören sie das Gewebe der Realität und schaffen sieben verschiedene Wunschwelten, in die alle ihre Freunde von Bikini Bottom hineingezogen wurden".

Werbung:

HQ

Außerdem hat Patrick diesmal eine sehr wichtige Rolle, da er in diesem Abenteuer als "der Cappy" oder "das Navi" betrachtet werden könnte, wenn wir uns an die Nintendo-Referenzen halten.

"Einer der Wünsche, wie Sie sehen können, ist, dass Patrick sich in einen Ballon verwandelt, so dass er während des gesamten Spiels dein bester Kumpel sein wird, mit SpongeBob zusammen ist und ihn unterstützt", erklärt der Entwickler. "Eines der Dinge, die Patrick für dich tun wird, ist, wenn du von einem Felsvorsprung abfällst, fliegt er einfach als Ballon dorthin, er packt dich und bringt dich zurück, weil er dein bester Freund ist, er ist immer für dich da. Und auch, wenn Sie wenig Gesundheit haben, wird er in den Kampf kommen, etwas Gesundheit für Sie fallen lassen (was, wie wir es immer tun, die Unterhose ist). Und er wird Ihnen mit Anweisungen zur Seite stehen".

Aber dies wird auch als narratives Mittel verwendet, da "es auch eines der Hauptmerkmale ist, die wir haben, das Geplänkel zwischen den beiden, weil es so ein ikonisches und Kernelement der Originalserie ist", fährt Jarzabek fort. "Und wir hatten großes Glück mit all der Unterstützung, die wir von Nickelodeon bekamen, dass die ursprünglichen Autoren der Serie uns halfen, einsprangen, Sachen für uns schrieben und all diese Drehbücher überprüften."

Werbung:

"Die Nintendo Switch ist immer noch unsere führende Plattform, aber das bedeutet nicht, dass wir uns für niedrige Qualität entscheiden. Es ist sehr wichtig, nicht in diese Falle zu tappen."

Dann kommt die Vielfalt mit den verschiedenen episodenbasierten Themen, die für jede Welt verwendet werden, und mit den freischaltbaren und Sammlerstücken, die mit ihnen geliefert werden. Zu den Schauplätzen gehören Piraten, Mittelalter, prähistorische, westliche... und natürlich Karate, basierend auf der Episode mit Sandy, wo die Spieler die Karate-Kick-Fähigkeit freischalten werden. Zusammen gibt es 30+ Kostüme, die durch die Kampagne oder durch den Fortschritt durch die Verwendung von Gelee-Währung freigeschaltet werden können, alle auch thematisch.

"Wenn Sie auf das mittelalterliche Niveau gehen, haben Sie das Bardenkostüm, das Ihre Kollegin auf ihrem Arm hat. Ich liebe es einfach, es ist eine sehr schöne Sache, die passiert ist!", sagt ein gerührter Jarzabek über das Tattoo auf dem Arm von Gamereactors eigener Camlady Natascha.

Alles in allem wird es "insgesamt 8 Stunden Gameplay" sein, ganz zu schweigen von "einer großen Menge an Zwischensequenzen mit der Originalbesetzung von Synchronsprechern". Und das sagen die Entwickler, wenn sie gefragt werden, warum das neue SpongeBob-Abenteuer besser aussieht als andere lizenzierte Spiele für Kinder:

"Für uns war es sehr wichtig, nicht in diese Falle zu tappen: 'Es ist nur ein weiteres Lizenzspiel'. Wir wussten um die Gefahren dort, also wollten wir den Spielern das Aussehen und das Gefühl geben, das sie für das Spiel verdienen. Der [Nintendo] Switch ist immer noch unsere führende Plattform, aber das bedeutet nicht, dass wir uns für niedrige Qualität entscheiden, wenn es um den Switch geht. Wir haben ein engagiertes Team, das an der Optimierung für die Plattform und natürlich auch für alle anderen Plattformen arbeitet."

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake scheint interessante Plattform-Herausforderungen, schöne Vertikalität und glatte Grafiken zu bieten, abgesehen von der oben genannten Vielfalt, dem Inhalt und dem Fan-Service. Also, wann wird es veröffentlicht? "Du wirst die Antwort bald bekommen, das ist alles, was ich sagen werde!", lacht der Mann von Purple Lamp in dem Video.