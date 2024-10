SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel

Ich will nicht lügen, als ich SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game zum ersten Mal sah, ging ich davon aus, dass es sich um einen Plattformer handelt, ähnlich dem, was wir in letzter Zeit mit großartigen Ausflügen wie SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated gesehen haben. Ich hätte mich nicht mehr irren können. Nach nur 15 Minuten mit dem Titel von PHL Collective ist es sehr, sehr klar, dass diese Anstrengung mit dem liebenswerten Seestern am Steuer Goat Simulator mehr ähnelt als alles andere, aber lassen Sie mich erklären, warum.

Überwiegend hat dieses Spiel im Grunde keinen Sinn. Das mag sich nach einem großen Nachteil anhören, ist es aber nicht. Ich gebe zwar zu, dass das Fehlen einer zentralen Erzählung oder einer treibenden Kraft der Kerngeschichte bedeutet, dass man keine Richtung hat, der man folgen kann, und das Interesse verlieren kann, da es beim Gameplay mehr darum geht, seine eigenen Abenteuer zu gestalten, aber es gibt immer noch viel zu tun rund um Bikini Bottom in diesem Spiel. Ähnlich wie bei Goat Simulator ermöglicht Ihnen die Physik-Engine, die dieses Projekt antreibt, Spaß auf eine Art und Weise, die Sie sich normalerweise nie vorstellen würden.

Das Ziel ist es, in einer kleinen Open-World-Version von Bikini Bottom herumzuwandern, während du berühmte Charaktere triffst (die von den Hauptdarstellern gesprochen werden) und dumme und alberne Quests für sie erledigst, zusätzlich zur Jagd nach Sammelobjekten und generell Chaos anrichtest, indem du die Physik-Engine an ihre Grenzen bringst. Du könntest Thaddäus treffen und ihn in einer Vielzahl von künstlerischen Herausforderungen besiegen oder in Kart-ähnlichen Rennen als Teil der Fahrschule von Mrs. Puff antreten, du kannst die Krusty Krab, Glove World und die Fast Food Coliseum besuchen, du kannst so ziemlich alles aufheben, um es herumzuschleudern, du kannst mit Objekten interagieren, um versteckte Effekte zu erzielen, Iss Essen, um Patricks Rülpser zu übermächtigen, nimm an unzähligen einzigartigen und lustigen Minispielen teil und schließe genug Herausforderungen und Heldentaten ab, um eine Vielzahl unvergesslicher und nostalgischer Kostüme freizuschalten. Der Punkt ist, dass dies kein Spiel wie The Cosmic Shake ist, in dem die Brillanz des Jump'n'Run im Mittelpunkt steht. Nein, The Patrick Star Game ist lächerlich und dumm und ist eine kompetente und themenbezogene SpongeBob-Variante der Goat Simulator -Formel.

Aber die Sache ist die: Obwohl die Kernprämisse von Goat Simulator in Bikini Bottom auf den Punkt gebracht wurde, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier etwas fehlt, ein zusätzliches Element, das der Welt selbst diese zusätzliche Dosis Persönlichkeit verleiht, um sie von einem Medium des Chaos in eine Hauptfigur an und für sich zu verwandeln, Auf die gleiche Weise, wie es alle großen offenen Welten tun. Die Physik-Engine und die Systeme, die das Herzstück dieses Erlebnisses bilden, sind bemerkenswert straff und befreiend für ein Erlebnis, das auf jüngere Leute zugeschnitten ist, aber nach ein paar Stunden des Herumwanderns und Nichtstun von Substanz beginnt der Charme zu verblassen und man beginnt, etwas Bedeutenderes zu verdauen.

Es sollte jedoch gesagt werden, dass dies aus der Denkweise eines Erwachsenen kommt, der Videospiele in einem ganz anderen Licht sieht als ein Jugendlicher. Am Ende des Tages ist The Patrick Star Game so ziemlich Grand Theft Auto für Kinder, denn was PHL Collective entwickelt hat, ist ein Open-World-Spielplatz, bei dem die einzige Grenze wirklich deine Vorstellungskraft ist.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist es schwer, dieses entzückende, einfache, leicht zu liebende Abenteuer zu verwerfen, eines, in dem der berühmte Humor von SpongeBob nie einen Takt vermisst (auch durch thematisch auf den Punkt gebrachte Ladebildschirme), in dem sich Bikini Bottom authentischer anfühlt, als wir es je zuvor in einem Videospiel gesehen haben, wo es technisch gesehen wirklich gut für einen chaotischen, auf Physik basierenden Albtraum wie diesem läuft, Und grafisch und visuell gibt es viel zu feiern und zu beeindrucken. Wenn Sie auf der Suche nach einer unterhaltsamen Möglichkeit sind, ein Kind in der langsameren Weihnachtszeit zu unterhalten, könnte dies die Crème de la Crème de la Crème für 2024 sein.