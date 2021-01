Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated stiftet bald auf iOS und Android Unsinn

You're watching Werben

Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated wird in knapp zwei Wochen auf iOS- und Android-Geräten veröffentlicht, das gab das THQ-Entwicklerstudio Handygames via Social-Media-Kanal bekannt. Am 21. Januar soll der mobile Port erscheinen, 10 Euro kostet die Version. Laut dem Entwickler wurden bei dieser Version lediglich die Mehrspieleroptionen gestrichen.

Auf den potenten Gaming-Plattformen erschien der Titel vor einem halben Jahr und dort war es ein bunter Spaß (mehr dazu erfahrt ihr in unserer Kritik). Handygames zufolge handelt es sich bei dem folgenden Trailer um In-Game-Footage des Spiels auf einem Handy. Wenn ihr Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated bei der Suche im App-Store nicht findet, dann unterstützt euer Gerät das Spiel nicht.