SpongeBob kommt zu Sonic Racing: Crossworlds

Anfang des Monats haben wir erfahren, dass es anscheinend Gastcharaktere gibt, die zu Sonic Racing: Crossworlds kommen, insbesondere die Turtles und SpongeBob Schwammkopf. Dies wurde dann auf der Nicht-E3 bestätigt... aber die angekündigten Charaktere waren stattdessen der beliebteste Vocaloid der Welt, Hatsune Miku, der neben Steve aus Minecraft, Joker aus der Persona-Serie und sogar Ichiban Kasuga aus Like a Dragon: Infinite Wealth auftrat.

War das Gerede von den Turtles und SpongeBob also nur erfunden? Eigentlich scheint es das nicht zu sein, denn nun wurden zumindest SpongeBob und Patrick Star und ein dazugehöriger Bikini Bottom Track in einem neuen Trailer enthüllt – der auch mit der Enthüllung von Kollaborationen mit den Turtles und Avatar Legends endet. Somit scheint das Gerücht zu stimmen und wir freuen uns darauf, das Fahrerensemble in Zukunft wachsen zu sehen und hoffen auf viele spaßige Gastspiele.

Schauen Sie sich das Video an, in dem wir einen ersten Blick auf die Sonic Racing: Crossworlds Version von SpongeBob werfen.