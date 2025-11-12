SpongeBob kommt nächste Woche zu Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Gestern Abend kündigte Sega an, dass zwei klassische Ikonen aus der reichen Geschichte des Unternehmens bald ihr Debüt in Sonic Racing: Crossworlds geben werden, zusammen mit einem höchst unerwarteten Duo, worüber wir in der Nacht berichtet haben. Aber anscheinend haben sie für die nahe Zukunft noch mehr als das auf Lager.

Die oben genannten Charaktere werden kostenlos veröffentlicht, aber wir wissen, dass auch Treiber, die nicht von Sega stammen, auf den Markt kommen werden, was Geld kosten wird. Und einer von denen in der Pipeline ist SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star. In einem Teaser-Trailer (den man wirklich als Teaser bezeichnen kann) können wir uns die bevorstehende Fahrt Patty Wagon ansehen, die mit dem Duo kommt, und darüber hinaus wird es auch einen Bikini Bottom -Parcours mit SpongeBob SquarePants Musik und sechs begleitenden Emotes pro Charakter geben.

Das Paket wird am 20. November veröffentlicht und ist für diejenigen enthalten, die das Deluxe Edition gekauft haben, kann aber für diejenigen, die dies bevorzugen, separat erworben werden.