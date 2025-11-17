SpongeBob enthüllt eine neue Krallenmaschine voller Stofftiere

HQ

SpongeBob Schwammkopf und Arcade1Up bringen eine neue Krallenmaschine auf den Markt, mit Designs aus der Serie und Kuscheltieren, die von den Charakteren inspiriert sind. SpongeBob, Sandy, Patrick und Plankton sind darin gefangen, und du musst deine Arcade-Fähigkeiten auf die Probe stellen, um sie herauszubekommen.

Es gibt sechs Plüschtiere und sechs Preiskapseln, die man sich holen kann. Wie auf der Website von Arcade1Up beschrieben, muss man nicht unbedingt ein Profi für Klauenmaschinen sein, um das Beste aus diesem neuen Gerät herauszuholen, denn es gibt einfache, normale und Betrugsmodi zum Ausprobieren.

Die SpongeBob Schwammkopf-Krallenmaschine kostet 599,99 Dollar, was sie vielleicht außerhalb der Preisklasse vieler Weihnachten ist, aber sie scheint für besondere Anlässe konzipiert zu sein, bei denen Kinder sich um die Maschine versammeln und ihren Lieblings-Quadrat-Schwamm ausprobieren können.

