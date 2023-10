Spoilerfreie Tipps und Tricks für Marvel's Spider-Man 2

HQ

Sowohl Alex als auch meine Wenigkeit haben Marvel's Spider-Man 2 in unseren Rezensionen viel Lob gegeben, also könnt ihr euch jetzt auf viel freuen, da Insomniacs PlayStation 5-Exklusivtitel endlich in den Läden erhältlich ist. Spider-Man von 2018 erhielt viel Lob für seine Zugänglichkeitsoptionen und die Tatsache, dass es im Allgemeinen für so ziemlich jeden leicht zu erlernen und zu spielen ist. Diese Fortsetzung geht auf dem gleichen Weg weiter, aber ich weiß, dass viele immer noch gerne einen Leitfaden in der Hand haben, der die ersten Stunden und die Jagd nach der Platin-Trophäe erleichtern könnte, also hier sind meine fünf wichtigsten spoilerfreien Tipps und Tricks, nachdem ich 30 Stunden gespielt und alle Trophäen erhalten habe.

HQ

Konzentriere dich auf die Hauptstory-Missionen

Dies scheint heutzutage ein Klassiker in vielen Open-World-Spielen zu sein. Marvel's Spider-Man 2 ist voller Nebenmissionen und Aktivitäten, und ich bin die Art von Spieler, die diese gerne machen, bevor sie die Geschichte fortsetzen. Das macht die Sache etwas schwieriger, da einige der mächtigsten und nützlichsten Fähigkeiten des Spiels hinter dem Story-Fortschritt verborgen sind. Mein Rat ist, sich auf die Story-Missionen zu konzentrieren, zumindest bis man Peters Symbionten-Kräfte erhält, denn viele davon sind in den kampforientierten Nebenmissionen und Kämpfen im Allgemeinen äußerst praktisch.

Benutze deine Gadgets und Fähigkeiten

Apropos Kämpfe: Vergiss nicht, deine Fähigkeiten und Gadgets einzusetzen. Ich habe auf dem Schwierigkeitsgrad Spectacular gespielt (der höchste, der in deinem ersten Spieldurchgang verfügbar ist) und schnell erkannt, wie viel einfacher und überschaubarer Feindbegegnungen sind, wenn du mehr als deine Fäuste und Füße benutzt. Sie müssen nicht einmal zu ausgefallen werden. Benutze einfach deine Netz-Shooter, um entweder Feinde aufzuhalten oder sogar einen einfachen Knockout zu erzielen, indem du sie auf Oberflächen schießt.

Werbung:

Die Spezialfähigkeiten und Gadgets bringen dies jedoch auf eine andere Ebene. Jeder eignet sich am besten für unterschiedliche Umgebungen und eine bestimmte Anzahl von Gegnern. Sei es, dass du den verbesserten Web Grabber in einer Gasse verwendest, um viel Schaden anzurichten, indem du einen Haufen umliegender Feinde und Objekte zusammenziehst, oder Miles' Chain Lightning, um dir etwas Luft zum Atmen zu verschaffen, indem du Feinde lähmst und wegsprengst.

Ich empfehle auch, nicht alles auf einmal zu verwenden. Versuche, sie zwischen deinen Kombos aufzuteilen. Dadurch entsteht ein besserer Flow, der es viel einfacher macht, das Bewusstsein zu behalten und die 100+ Combos zu erhalten. Vor allem, wenn du auch die Fähigkeit Combo Resupply freischaltest, die dir am Ende einer 4-Treffer-Nahkampfkombo eine kostenlose Nutzung eines beliebigen Geräts ermöglicht.

Kämpfe in der Luft

Dies ist eine offensichtliche Frage für diejenigen unter euch, die die ersten beiden Spiele gespielt haben. Feinde in die Luft zu bringen, macht die Kämpfe viel einfacher. Ohne Waffe bist du nicht nur für alle außer Reichweite, sondern die meisten Feinde können auch nicht kontern, wenn sie in der Luft sind. Das i-Tüpfelchen ist, dass einige Fertigkeiten den Schaden erhöhen, den du in der Luft verursachst, so dass die Tatsache, dass du auch viel mehr Angriffsoptionen in der Luft hast, nur das Sahnehäubchen ist.

Werbung:

Stealth ist oft eine Option

Wenn Sie immer noch Probleme haben, vergessen Sie nicht, dass Tarnung normalerweise eine Option ist. Viele Missionen können abgeschlossen werden, ohne gegen jemanden zu kämpfen. Die Feinde in Marvel's Spider-Man 2 sind sehr dumm, also sind sie leicht zu manipulieren. Ihre Wachrouten sind auch oft takedown-freundlich. Kombiniere diese beiden, und du wirst leicht in der Lage sein, einen Haufen Feinde an dein Netz zu hängen. Machen Sie sich auch keine Sorgen, dass sie bemerkt werden, denn es scheint, dass 9 von 10 Bösewichten Halsschmerzen haben und nicht aufschauen können. Der Zugang zu sogenannten Web-Lines, die es dir ermöglichen, deinen eigenen Weg über ihre Köpfe zu bahnen, Doppel-Takedowns und sogar Miles' Unsichtbarkeit zu Beginn macht das Ganze zu einem Kinderspiel - und sei es nur, um die Herde ein wenig auszudünnen.

Nichts falsch an der Verwendung der Barrierefreiheitsoptionen

Obwohl ich keinen von ihnen verwendet habe, besteht kein Zweifel daran, dass die Barrierefreiheitseinstellungen von Marvel's Spider-Man 2 es noch mehr Menschen ermöglichen, dieses erstaunliche Spiel zu spielen. Insomniac hat alle Einstellungen aus dem Original und Ratchet & Clank: Rift Apart übernommen und einige neue hinzugefügt. Das bedeutet, dass du die allgemeine Geschwindigkeit des Spiels, das Ausweich- und Parier-Timing, das automatische Zielen, Quicktime-Events, Heilung, Schwungunterstützung und vieles mehr anpassen kannst, sodass du dein Erlebnis genau so anpassen kannst, wie du es willst und brauchst.

Dies sind nur einige meiner Tipps und Tricks, also zögere nicht, mich in den Kommentaren, über private Nachrichten oder per E-Mail zu fragen.