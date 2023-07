Splitscreen ist ein "Muss" für Baldur's Gate III Xbox-Version

HQ

Der Entwickler von Baldur's Gate III, Larian, hat gesagt, dass der geteilte Bildschirm ein Muss für die Xbox-Serienversionen des Spiels ist, aber derzeit erweist sich die Xbox Series S als ein kleines Problem damit.

Laut einem neuen Interview mit Eurogamer ist Larian-Chef Swen Vincke immer noch hoffnungsvoll in Bezug auf den geteilten Bildschirm, räumt aber die Probleme mit der weniger leistungsstarken Xbox-Konsole ein. "Das Team hat hart daran gearbeitet, dass es funktioniert, aber sie arbeiten immer noch daran. Und das Problem bei Optimierungen ist, dass Sie eine Sache beenden und dann eine neue auftaucht. Wir haben es hier also mit einer Situation zu tun, in der wir einfach die Bewegungen durchgehen. ""Wenn es möglich ist, werden sie es möglich machen. Aber es ist ein sehr großes Spiel... Es ist alles schön und gut, wenn du einen Charakter hast, der durch die Stadt läuft, aber wenn sich die Gruppe aufteilt und es vier Charaktere gibt, die in vier verschiedene Richtungen in der Stadt gehen, und sie anfangen, den verrückten Scheiß zu machen, den ich mache - Feuerbälle [usw.] - dann ist es eine Menge Simulation, die auf einem Bildschirm stattfinden muss. Und das ist anstrengend. Dafür braucht es Gedächtnis."



Xbox verlangt Parität zwischen den Konsolenversionen seiner Spiele, und wenn Larian den geteilten Bildschirm auf der Series S nicht zum Laufen bringen kann, landet er möglicherweise auch nicht auf der Series X. Das will Vincke aber vermeiden.

"Splitscreen ist für uns ein Muss und wir wollen es nicht ohne Splitscreen veröffentlichen, also würden wir das nicht tun wollen."