Splitscreen in Fortnite auf PS4 und Xbox One

Am 12. Dezember erweiterte Epic Games Fortnite auf PS4 und Xbox One probeweise mit einer Splitscreen-Option, allerdings wurde das Feature nach nur wenigen Stunden wieder entfernt und hat deshalb nicht viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein Fehler soll dafür gesorgt haben, dass die Funktion so früh freigeschaltet wurde, mehr Informationen liegen uns nicht vor. Seit Ende der Woche ist der geteilte Bildschirm jedenfalls wieder zurück und Sony teilte sogar einen kleinen Videoclip, um diesen Anlass zu feiern. Medial wurde das Thema aber nicht weiter aufgegriffen und aktuell ist deshalb nicht bekannt, ob sich auch andere Plattformen über Splitscreen-Support freuen dürfen. Auf PS4 und Xbox One dürfen wir in den Modi Duo und Squad zu zweit an einer Konsole abspringen.

