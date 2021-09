Splitgate-Entwickler finden Investoren, wollen „das nächste Riot Games" werden

HQ

Es besteht kein Zweifel daran, das 1047 Games mit Splitgate einen Überraschungshit in den Händen hält. Die Popularität des Arena-Shooters mit Portalen ist in den letzten Wochen förmlich explodiert und deshalb konnten die Entwickler in einer neuen Finanzierungsrunde zuletzt über 100 Millionen US-Dollar von verschiedenen Investoren einsammeln. In diesem Zusammenhang erklärte der 1047-Games-Mitbegründer Ian Proulx via PC Gamer, dass das Team große Ambitionen verfolge. Selbstbewusst gibt er bekannt, als "die nächsten Riot Games" angesehen werden zu wollen:

„Es gibt so viel, an das wir nicht denken konnten, weil wir ein winziges Team mit einem winzigen Budget waren, aber jetzt ist alles auf dem Tisch. Wir konzentrieren uns auf die langfristige [Strategie], denn ich glaube das Spiel ist gerade einmal zu etwa 25 Prozent fertig. Wir müssen morgen nicht das nächste Fortnite sein, aber jetzt geht es wirklich darum, das nächste Riot Games aufzubauen - das nächste große Gaming-Business."

Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Glückstreffer und dem Besitz von mehreren lukrativen IPs. Natürlich ist alles möglich, also schauen wir uns selbst an, was der Morgen für 1047 Games bringt.

Quelle: Techcrunch.