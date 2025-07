Splitgate 2 zieht sich nach 96% Spielerrückgang in die Beta zurück

HQ

Es ist wirklich nicht gut gelaufen, seit 1047 Games am 22. Mai 2025 Splitgate 2 aus der Beta-Phase geworfen hat. Die PC-Population ist stark geschrumpft - 96 % der Spieler haben das Spiel seit dem Start verlassen - und auch die Konsolennutzer haben begonnen, das Spiel zu verlassen. Das Studio hat bereits vor nicht allzu langer Zeit eine kleine Anzahl von Mitarbeitern abgebaut, und da all diese Alarmglocken läuten, führt 1047 Games nun eine Welle von Änderungen ein.

Zunächst einmal gibt das Studio zu, dass es die Beta-Phase viel zu früh und mit zu wenig Inhalt verlassen hat: nicht genug Karten, zu wenige Modi und Mikrotransaktionen, die so beschaffen sind, als würden sie das Budget einer kleinen Mondbasis ausgleichen. Also bringt das Team das Spiel wieder in die Beta-Phase und sagt auf X:

"An die Splitgate-Community: Wir glauben an Splitgate 2. Dieses Spiel bedeutet uns alles - es ist seit fast 10 Jahren unser Leben, angefangen in unserem Wohnheim, und wir sind mehr denn je bestrebt, euch das unglaubliche Erlebnis zu bieten, das ihr verdient. Wir haben euer Feedback gehört und stimmen mit euch überein: Wir sind zu früh gestartet.

Wir hatten ehrgeizige Ziele mit Splitgate 2, und in unserer Aufregung, es mit euch zu teilen, haben wir den Mund zu voll genommen. Wir haben bestimmte Features überstürzt, hatten bei der Veröffentlichung zu wenig Inhalt, haben einige dumme Fehler gemacht und vor allem haben wir euch nicht das ausgefeilte, mit Portalen gefüllte Chaos gegeben, in das ihr euch verliebt habt. Also kehren wir zur Beta-Phase zurück.

Wir werden bis Anfang nächsten Jahres große Teile des Spiels neu aufbauen, um den Geist dessen einzufangen, was Splitgate so besonders gemacht hat. Das bedeutet, dass wir den Fortschritt von Grund auf überarbeiten, mehr Portale zu unseren Karten hinzufügen, die Monetarisierung vereinfachen, uns wieder auf die klassischen Spielmodi konzentrieren, nach denen ihr schon lange gefragt habt, und vieles mehr, was wir bald vorstellen werden."

Mit Blick auf die Zukunft sagt 1047, dass es der Community genauer zuhören wird, bevor es die Beta wieder verlässt. Leider geht der Reset mit schmerzhaften Kostensenkungen einher: Das Studio entlässt weitere 45 Mitarbeiter und wird nächsten Monat die Server für das ursprüngliche Splitgate abschalten, um Ressourcen zu sparen.

"Um uns die Zeit zu geben, das Splitgate zu bauen, das ihr verdient, haben wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, bestimmte Rollen zu reduzieren und unsere Ressourcen auf diese Überarbeitung zu konzentrieren. Das ist herzzerreißend. Das sind unsere Teamkollegen und unsere Freunde, und sie haben dazu beigetragen, das aufzubauen, was wir heute haben.

Wir hoffen, dass wir sie zurückbringen können, wenn wir können. Um so viele Teammitglieder wie möglich zu halten, werden wir auch die OG Splitgate-Server in einem Monat abschalten. Wir würden die Server zwar gerne auf unbestimmte Zeit online halten, aber das hat uns in den letzten Jahren Hunderttausende von Dollar gekostet, und wir müssen unser Team priorisieren."

Das Ziel: Anfang 2026 wieder aus der Beta-Phase hervorzugehen, mit einer Version von Splitgate, die das Beste aus dem Originalspiel und Splitgate 2 kombiniert. Ob das ausreicht, um den Shooter - und das Studio - aus dem Sturzflug zu reißen, bleibt abzuwarten. Eine Lektion fühlt sich bereits in Stein gemeißelt an: Großartiges Kern-Gameplay kann keinen Live-Service-Titel tragen, wenn es dünn, früh und in tauber Monetarisierung verpackt erscheint.