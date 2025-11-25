Splitgate 2 wird im Dezember erneut die Beta verlassen

HQ

Wieder zurück, sind wir Splitgate 2 ? Nach einem starken Spielerrückgang nach dem Start zog sich die Fortsetzung des erfolgreichen Shooters wieder in die Beta zurück, um das Spiel effektiv zu einem späteren Zeitpunkt neu zu starten. Jetzt scheint Splitgate 2 fast bereit zu sein, aus seiner Puppe zu kommen und wieder ein wunderschöner Schmetterling zu werden.

Wie von 1047 Games angekündigt, endet die Beta-Saison von Splitgate 2 am 4. Dezember. Damit enden auch die mit der Saison verbundenen Battle Passes und deinen saisonalen Rangfortschritt. Ein Neustart folgt später im Dezember, ohne ein festes Datum zum Zeitpunkt des Schreibens.

Wir müssen sehen, wie viel von seiner ehemaligen Spielerschaft Splitgate 2 mit seiner Rückkehr bezaubern kann. Derzeit hat das Spiel einen 24-Stunden-Höchststand von 211 Spielern auf SteamDB, was für einen Shooter dieser Größe einfach nicht gesund ist. Splitgate war bei seiner Erstveröffentlichung ein großer Erfolg, und die Spieler liebten die Idee eines Shooters mit Portalen. Dieses Gimmick verlor jedoch schnell seinen Charme, und selbst die Veröffentlichung der Fortsetzung konnte den Funken nicht vollständig entfachen, sodass die Fans nach ein paar Wochen wieder schnell abfielen.

Mit Spielen wie ARC Raiders, Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7, die am Ende dieses Jahres die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen, müssen wir sehen, ob Splitgate 2 mithalten und sich vom Abgrund zurückholen kann.