Splitgate 2, um in ein paar Wochen eine offene Crossplay-Alpha zu veranstalten

HQ

Als Splitgate vor ein paar Jahren debütierte, zog es die Aufmerksamkeit vieler Fans des Ego-Shooter-Genres auf sich. Aber Entwickler 1047 Games hatte größere Pläne für das, was dieses Spiel sein könnte, und so wurde die Produktion des Spiels trotz beeindruckender Spielerzahlen bald gestoppt, als das Team all seine Eier und Unterstützung in die Erstellung von Splitgate 2 steckte.

Dieses Spiel rückt seinem Debüt immer näher, so sehr, dass 1047 Games heute Abend beim State of Play Showcase gerade bestätigt hat, dass Splitgate 2 in den kommenden Wochen eine offene Crossplay-Alpha veranstalten wird. Es wird PC-, PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Spielern ermöglichen, den Titel vom 27. Februar bis zum 2. März zu testen und zu testen.

Während Sie sich noch etwas gedulden müssen, um unsere Eindrücke auf Splitgate 2 zu lesen, können wir Ihnen sagen, dass wir bereits die Gelegenheit hatten, im Rahmen einer kürzlichen Vorschausitzung zu erleben, was in dieser Alpha präsentiert wird. Bleiben Sie also dran für alle Gedanken zur Fortsetzung des Shooters.

Was den Start von Splitgate 2 betrifft, so soll das Spiel im Jahr 2025 erscheinen, und Sie können unten den meisten Trailer für den Titel sehen.