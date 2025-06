Splitgate 2 startet am 6. Juni

HQ

Nach einiger Zeit im Winterschlaf scheint es, dass Splitgate sehr bald offiziell wieder da sein wird. Der Free-to-Play-Shooter Splitgate 2 befindet sich schon seit einiger Zeit in der offenen Beta-Phase, aber die Fans werden die vollständige Version 1.0 des Spiels in nur wenigen Tagen erhalten.

Am 6. Juni verlässt Splitgate 2 die Beta-Phase und geht zum vollständigen Start. Außerdem wird das Spiel an diesem Wochenende auf der SGF vertreten sein, wo es eine große Überraschung verspricht. Wir müssen nur noch ein paar Tage warten, bis das Summer Game Fest richtig beginnt, also werden wir bald wissen, was 1047 Games in petto hat.

Schaut euch unten den Trailer zur Veröffentlichungsankündigung an, der seltsamerweise von der Atmosphäre der meisten anderen Werbematerialien von Splitgate 2 abweicht.