Splitgate 2 Schöpfer wollen sich nicht von ihren Inspirationen mitreißen lassen

HQ

Splitgate zog bei seiner Veröffentlichung vor einigen Jahren eine große Anzahl von Spielern an, was vor allem an seinem beeindruckenden Gameplay lag, das oft auf "Halo meets Portal" reduziert wurde. Während das das erste Spiel ziemlich treffend beschreibt, versucht der Nachfolger, darauf aufzubauen.

Im Gespräch mit GamesRadar möchte Ian Proulx, CEO und Creative Director von 1047 Games, einen Shooter liefern, der über seinen Inspirationen steht. "Halo meets Portal war ein ziemlich guter Slogan für ein Team, das kein Marketingbudget hatte", sagte er. "Aber wir wollen mit dieser Fortsetzung unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen nicht nur das 'Halo meets Portal'-Team sein. Diese Spiele waren offensichtlich eine große Inspiration, da scheuen wir uns nicht, aber Splitgate 2 muss sein eigenes Ding sein."

Die Grafik wurde geändert, ebenso wie die Spielmechanik, wie z. B. die Art und Weise, wie du dich auf der Karte bewegst und die Dynamik, die du aufbaust. Außerdem ist das Gameplay jetzt klassenbasiert, was zusätzliche Möglichkeiten bietet, deinen Spielstil anzupassen.

"Wir haben uns angeschaut, was Splitgate wirklich gut gemacht hat, was die Fans wirklich geliebt haben, und die Bereiche, in denen wir das Gefühl hatten, dass es zu kurz gekommen ist - wo wir nicht in der Lage waren, die Langlebigkeit aufrechtzuerhalten." sagte Proulx.

Es ist interessant zu sehen, wie Splitgate 2 sich selbst verändert und die Fehler der Vergangenheit anerkennt. Wir müssen abwarten und sehen, wie sich diese Änderungen auf die Langlebigkeit des Gameplays auswirken, wenn Splitgate 2 dieses Jahr erscheint.