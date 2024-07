Splitgate 2 könnte bereits in dieser Woche enthüllt werden

HQ

Es gibt in der jüngeren Vergangenheit nur wenige Fumbles, die größer sind als der von Splitgate. Eine unglaubliche Formel, die dem Film über Nacht zum Erfolg verhalf, erregte sogar die Aufmerksamkeit eines Epic Games, der den Entwicklern angeblich viel Geld für den Kauf der IP bot. Sie lehnten dieses Geld jedoch ab, weil sie an die Vision auf dem Höhepunkt der Popularität von Splitgate glaubten, nur um dann in eine Abwärtsspirale zu geraten.

Das Spiel hat immer noch gelegentlich Hunderte von Spielern, aber es scheint, dass 1047 Games nach dem Ende der Entwicklung des ersten Spiels im Jahr 2022 fast bereit ist, etwas Großes zu enthüllen.

In einem Beitrag auf dem Twitter/X-Account des Spiels heißt es lediglich : "In drei Tagen... Du gehörst mir." Viele Leute deuten eher auf eine Fortsetzung als auf ein großes Update hin, denn wie bereits erwähnt, endete die Entwicklung am Splitgate vor einer Weile, so dass 1047 Games eine revolutionäre Fortsetzung erschaffen konnte.

Glaubst du, dass ein Splitgate Comeback möglich ist?