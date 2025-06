HQ

Das erste Splitgate ist eine dieser versprochenen Geschichten, die die Gaming-Welt zu bieten hat, ein romantisierter Querschnitt durch das Leben eines neugierigen Erstentwicklers, der dank Leidenschaft, Ehrgeiz und Begeisterung von nichts zu allem kam. Die Stanford-Studenten und Mitbewohner Ian Proulx und Nicholas Bagamian beschlossen im Rahmen ihrer Abschlussarbeit ein Spiel zu entwickeln, und nach sechs Monaten des Tüftelns hatten sie beide das Kunststück geschafft, ihre jeweiligen Lieblingsspiele, Portal und Halo, zu kombinieren und ein Ganzes zu kochen, das wirklich Spaß machte. Splitgate war jedoch nie über Nacht eine Sensation wie viele andere Indie-Hits. Vielmehr dauerte es eine Weile, bis die Spieler erkannten, dass die Verschmelzung von Portalplatzierung und Sci-Fi-Action - mit dem Fokus auf Feuergeschwindigkeit und ständiger Bewegung - sehr reizvoll war.

Die Ästhetik ist farbenfroh und verspielt, ohne zu kindisch zu sein. Perfekte Balance.

Splitgate 2 letzten Freitag nach etwa 28 Monaten Entwicklungszeit veröffentlicht wurde, wurde es in der Unreal Engine 5 von etwas mehr als 180 Leuten erstellt, was es natürlich zu einem High-Budget-Spiel macht, vor allem im Vergleich zu seinem Indie-Vorgänger und seinem nicht vorhandenen Mini-Budget. Ian Proulx und Nicholas Bagamian sind jetzt die Köpfe von 1047 Games und der Hype um diese Veröffentlichung war groß. Ich habe die letzte Woche damit verbracht, Portale herauszuholen und in sie zu springen, um zu versuchen, meine Gegner zu flankieren, und ich hatte dabei eine Menge Spaß.

Der größte Unterschied ist eine abgespeckte Fokussierung auf Portale. Im ersten Spiel machten Portalsprünge etwa 60 % der Gameplay-Schleife aus, aus der Splitgate bestand, während 1047 Games für die Fortsetzung klargestellt hat, dass dies nicht mehr so wichtig ist. Wenn man viele Matches gewinnen und die Konkurrenz ausmanövrieren möchte, sind die Portale immer noch super nützlich und effektiv, um es gelinde auszudrücken, aber der Fokus wurde geändert und das Spiel fühlt sich somit noch mehr wie Halo an, genauer gesagt wie Halo 4. Der andere große Unterschied besteht darin, dass Splitgate 2 Fraktionen und Klassen enthält, und es sind drei an der Zahl. Aeros sind die schnellste Klasse im Spiel, bewegen sich sehr schnell und decken große Gebiete in kurzer Zeit ab, und ihre Spezialfähigkeiten (Rush) laden sich schneller auf und können häufiger als die anderen eingesetzt werden. Allerdings sind sie (offensichtlich) zerbrechlicher, als Teil der Balance des Spiels. Die Meridian-Klasse ist Experte für energiebasierte Waffen (sehr ähnlich wie die prometheischen Waffen aus Halo 4) und kann ihre Mitspieler heilen, während die Sabrask die "Panzer" des Spiels sind. Langsame Verteidiger mit mehr Gesundheit und stärkeren Schilden.

Das Gunplay-Element dieses Spiels ist nahezu perfekt. Unglaublich schönes Spielgefühl.

Eine gute Sache, die 1047 Games trotz der Einteilung des Spiels in verschiedene Klassen getan hat, ist, dass sie die Unterschiede zwischen den Klassen viel kleiner gemacht haben, als wir es in vielen anderen Spielen des gleichen Typs finden. Hier gibt es nie ein Helden-Shooter-Gefühl und man als Spieler muss sich nie anpassen und seinen Spielstil ändern, je nachdem, auf welche Klasse man trifft, wovor ich vorher etwas Angst hatte. Stattdessen geht es bei der Division eher darum, deinen Mitspielern zu helfen, da zum Beispiel Sabrask-Respawns bedeuten, dass die anderen in deinem Team automatisch Nachschub an Kugeln erhalten, während Meridian-Respawns bedeuten, dass du dich schneller heilst. Das ist eine clevere Möglichkeit, Abwechslung und Tiefe zu schaffen, ohne neue Spieler auszuschließen, die die Klassen selbst noch nicht kennen und damit automatisch ins Hintertreffen geraten, wie bei Valorant oder Apex Legends.

Die dritte große Neuerung hier ist, dass die Karten diesmal weniger Vertikalität aufweisen und breiter und flacher sind. Die Grundarchitektur der Maps ist mehr Call of Duty und weniger Halo sozusagen, was von den Entwicklern als eine Möglichkeit motiviert wurde, neue Spieler hereinzulassen und Splitgate einsteigerfreundlicher zu gestalten. Ich verstehe die Idee absolut, kann aber auch nicht loslassen, dass es die hohen, geräumigen Karten waren, auf denen ich zwischen den Stockwerken gesprungen bin, die den Vorgänger teilweise zu einem so anderen Actionspiel gemacht haben. Viele der neuen Karten (es gibt 15 Stück) fühlen sich dieses Mal etwas einfallslos an, und das Schießen auf Portale, um "nur" in einem flachen, niedrigen Korridor vorwärts zu springen, ist offensichtlich nicht so attraktiv wie zwischen Stockwerken in 100 Metern Höhe zu rasen.

Viele der Waffen, die Balance/der Kontrast zwischen Feuerrate und Bewegung und alles dazwischen fühlt sich extrem ähnlich wie Halo 4 an, was eine gute Sache ist.

Der beste Teil dieses Spiels ist das Gefühl beim Schießen und Springen/Rutschen über den Boden. 1047 Games ist Jason Jones' altem Klassiker gefolgt, der im Mittelpunkt der Entwicklung des Gunplay-Aspekts von Halo: Combat Evolved stand, und hat das Gefühl der Waffen, die Feuerrate im Vergleich zur Bewegungsgeschwindigkeit und den lohnenden, glorreichen Sprung der Starsiege-Stämme so sehr verfeinert, dass ich bereit bin, das Spielgefühl als das beste in diesem Genre zu bezeichnen. Jede Waffe fühlt sich schwer und mächtig an und hat gerade genug Rückstoß, um dich zur Konzentration zu zwingen, aber nie so sehr, dass sie nur raucht und knallt wie in Insurgency: Sandstorm. Das Bewegungsmuster und das Lauftempo sind perfekt abgestimmt und der Kontrast zwischen der Heftigkeit der Waffen und der Ruhe des Sprints ist natürlich extrem gut und fühlt sich sehr nach Halo an.

Auch die Ästhetik ist schön, genau wie beim Vorgänger. Die Portale und ihr Aussehen (eines ist orange, das andere hellblau) wurden direkt aus Valves Portal-Spiel gestohlen, während der Rest sehr an Halo erinnert. Tatsächlich sind das Sturmgewehrmodell und eines der Scharfschützengewehre direkte Kopien der UNSC-Waffen aus Halo, was ich eher als Hommage denn als Diebstahl betrachte und für Halo-Anbeter wie meine Wenigkeit leicht zu mögen ist. Die Karten sind farbenfroh und stilvoll und haben genau das richtige Sci-Fi-Design. Ästhetisch gesehen ist dies zu 85 % Halo 4 und zu 15 % Apex, und das ist sicherlich keine schlechte Sache. Technisch gesehen ist Splitgate 2 nicht so beeindruckend und der größte Teil dieses Spiels sieht aus wie Last-Gen-Grafiken, nicht zuletzt die Texturen und Effekte der mächtigeren Waffen. Der Klang ist umso besser. Die Effekte sind musikalisch schwer und der Richtungssound funktioniert gut, auch wenn er manchmal nicht ganz funktioniert, weil die Entwickler einige Karten mit schrillen Zuschauerjubeln versehen haben, was das Gefühl verdirbt, sagen zu können, aus welcher Richtung die sich nähernden Schritte kommen. Ich hoffe, 1047 flickt das aus.

Der Battle-Royale-Modus ist ausgesprochen schlecht, aber so ziemlich alles andere in diesem Spiel ist gut.

Splitgate 2 ist gut, keine Frage. Während das erste Spiel eine Mischung aus Halo 3 und Portal war, ist das zweite eine Mischung aus Halo 4 (einschließlich Ordinants und Perks) und Portal mit ein wenig Apex gegen Ende des Kochens. Das Gameplay und das Waffengefühl sind nahezu perfekt, es gibt hier eine Menge Abwechslung und jede Menge Inhalte, wenn man bedenkt, dass es völlig kostenlos ist. Ich mag den Battle-Royale-Modus jedoch nicht, da die sich verändernden Welten und die Art und Weise, wie der Sturm aus dem Nichts hereinschlüpft, ein bereits durcheinandergewürfeltes Setup verwirren. Es fühlt sich an wie eine verpasste Chance. Hier hätte 1047 einfach einen Sturm bauen sollen, eine schöne Karte und 100 Leute hineinwerfen sollen, anstatt zu versuchen, innerhalb eines Setups zu innovieren, das im Moment nicht mehr Innovation benötigt.

Ich werde das auf jeden Fall weiterspielen und hoffe, dass die erpresserischen Bundle-Angebote preislich abgespeckt werden und die kommenden Karten wieder etwas Höhe einführen. Abgesehen davon und einem sinnlosen Battle-Royale-Modus ist es leicht zu erkennen, dass Slipgate 2 es geschafft hat, seinen eigenen Groove zu finden, obwohl es im Grunde nur gut ausgewählte Teile von seinen Konkurrenten abreißt.