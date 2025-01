Split Fiction wird am Montagabend in einem neuen Trailer gezeigt

HQ

Es ist erst etwas mehr als einen Monat her, dass Josef Fares und sein Studio Hazelight ihr neues gemeinsames Abenteuer Split Fiction zum ersten Mal vorgestellt haben. Wir wissen also nicht viel darüber, was Fares und die Gang dieses Mal ausgeheckt haben, außer dass es wieder ein Third-Person-Koop-Modus auf einem geteilten Bildschirm ist und dass sich das Spiel um die Schnittstelle von Sci-Fi und Fantasy dreht. Der Starttermin am 6. März rückt immer näher, und am kommenden Montag haben wir endlich die Gelegenheit, eine detailliertere Vorschau darauf zu sehen, was der diagonale Koop-Modus mit sich bringen könnte. Publisher EA hat auf YouTube ein Video mit einem Countdown bis 17:00 Uhr am Montag mit dem Titel Split Fiction | Offizieller Koop-Gameplay-Trailer, wenn es Ihnen also normalerweise schwer fällt, nach dem Wochenende wieder an die Arbeit zu gehen, kann Sie dies hoffentlich am Abend aufmuntern.

Bist du gespannt auf dieses neue Spiel?