Split Fiction verkauft sich über eine Million Mal in nur zwei Tagen

Es war bereits offensichtlich, dass Split Fiction vor dem Launch sehnsüchtig erwartet wurde, und wie wir in unserem Test feststellen konnten, gab es dafür einen guten Grund. Jetzt bestätigt der schwedische Entwickler Hazelight, dass das Spiel ein großer Erfolg war. In nur zwei Tagen wurden über eine Million Exemplare verkauft, was es zu einem der am schnellsten verkauften Titel in seiner Kategorie macht.

Über Bluesky bedankt sich Hazelight bei den Spielern für ihre Unterstützung und freut sich über die Resonanz. Mit einem so starken Start sieht die Zukunft für Split Fiction rosig aus, und es wird spannend sein zu sehen, wie weit es in Bezug auf den Umsatz gehen kann.

Der letzte Titel des Studios, It Takes Two, wurde 2021 veröffentlicht und hat sich über 23 Millionen Mal verkauft. Was denkst du, wird Split Fiction in der Lage sein, das zu schlagen?

