Split Fiction verdoppelt den Einsatz mit zwei Millionen verkauften Exemplaren in der ersten Woche

Für den Fall, dass irgendjemand Zweifel daran hatte, dass Hazelight es mit ihrem letzten Split Fiction wieder geschafft haben, haben wir eine neue Information, die wir zu ihrer Erfolgsserie hinzufügen können. Das Studio hat einen Social-Media-Beitrag geteilt, in dem behauptet wird, dass Split Fiction es geschafft hat, in der ersten Verkaufswoche zwei Millionen Exemplare zu verkaufen. Das bedeutet, dass das Spiel heutzutage möglicherweise bis zu vier (vielleicht mehr!) Millionen aktive Spieler haben könnte, und es sieht nicht so aus, als würde die Liste in absehbarer Zeit aufhören zu wachsen.

Wir sind davon überzeugt, dass Split Fiction es verdient, bereits jetzt zu den Anwärtern auf das Spiel des Jahres zu gehören, und wir haben ihm unsere Bestnote auf Gamereactor gegeben und uns ermutigt, einen umfassenden Leitfaden für alle Spieler zu schreiben, damit sie dieses Koop-Erlebnis auf die bestmögliche Weise genießen können.

Herzlichen Glückwunsch, Hazelight!