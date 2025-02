Split Fiction unterstützt die gemeinsame Nutzung von Spielen zwischen Formaten

HQ

Wir wussten bereits, dass das kommende Split Fiction von Hazelight, genau wie das vorherige Spiel des Studios, It Takes Two, online mit einem Freund gespielt werden kann, auch wenn nur einer von euch den Titel besitzt. Nun wurde via Instagram klargestellt, dass dieses Konzept nicht nur wieder in Split Fiction ist (etwas, das wir vorher wussten), sondern weiter verbessert wurde.

Das Angebot gilt auch für Crossplay. Jeder, der das Spiel für Xbox besitzt, kann mit jemandem spielen, der einen PC oder PlayStation 5 hat, aber den Titel nicht besitzt.

Wir können nur hoffen, dass mehr Entwickler diesem Konzept folgen werden. Split Fiction wird am 6. März veröffentlicht - und jetzt freuen wir uns noch mehr darauf.