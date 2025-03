Split Fiction steht schon kurz davor, ein Film zu werden

HQ

Der Hype vor der Premiere des Hazelight-Titels Split Fiction war riesig. Als es dann endlich soweit war, gab es zunächst durchweg begeisterte Kritiken, gefolgt von tollen Steam-Statistiken zur Anzahl der gleichzeitigen Spieler, gefolgt von Lob von Gamern in den sozialen Medien und schließlich mehreren Pressemitteilungen über beeindruckende Verkaufsmeilensteine.

Jetzt kommt ein weiteres schönes Zeichen dafür, was für ein mächtiges popkulturelles Phänomen Split Fiction in Rekordzeit geworden ist. Variety berichtet, dass die Produktionsfirma Story Kitchen bereits an einer Verfilmung des Spiels arbeitet.

Bevor wir uns zu sehr darüber freuen, sollten wir uns daran erinnern, dass im Jahr 2022 angekündigt wurde, dass auch Hazelights Vorgängertitel It Takes Two verfilmt werden soll - aber in den letzten drei Jahren scheint nichts passiert zu sein, so dass wir wahrscheinlich nicht hoffen sollten, in den nächsten Jahren Split Fiction auf der Leinwand zu sehen.

Der Schöpfer des Spiels, Josef Fares, ist jedoch im Herzen ein Filmregisseur und unter den richtigen Umständen könnten wir uns vorstellen, dass er zumindest eine Rolle als Produzent bei einem solchen Projekt spielen möchte, um sicherzustellen, dass alles authentisch bleibt.