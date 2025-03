Split Fiction nähert sich bereits 200.000 gleichzeitigen Steam-Spielern

HQ

Nach dem ganzen Hype, den tollen Einschaltquoten und der Tatsache, dass die bisherigen Spiele von Hazelight so gut waren, hat wohl niemand anders gedacht - aber jetzt können wir verkünden, dass Split Fiction einen tollen Start hingelegt hat.

Über SteamDB wird nun enthüllt, dass das Spiel bereits einen Höchststand von 197.434 gleichzeitigen Steam-Spielern erreicht hat, was ziemlich spektakulär ist (natürlich ist nicht jeder, der das Spiel besitzt, gleichzeitig online - was sehr hohe Verkäufe bedeutet) und sicherlich eine Zahl, die über das Wochenende weiter steigen wird.

Im Vergleich dazu erreichte der äußerst beliebte Vorgänger It Takes Two einen Spitzenwert von 71.039 gleichzeitigen Spielern und knapp 13.000 am Eröffnungstag, etwas, das Split Fiction um ein Vielfaches geschlagen hat. Wir können uns wahrscheinlich darauf verlassen, dass es sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox unglaublich gut läuft (und vergiss nicht, dass jeder, der EA Access oder Game Pass Ultimate hat, auch einen schönen Rabatt auf alle EA-Spiele hat, was natürlich auch diesen beinhaltet).

Es scheint wahrscheinlich, dass nächste Woche einige wohlverdiente Verkaufsprahlereien veröffentlicht werden, wenn enthüllt wird, wie gut es tatsächlich abgeschnitten hat. Wenn Sie mehr über Split Fiction erfahren möchten, haben wir eine Rezension für Sie, und wir haben auch einen praktischen Leitfaden, mit dem Sie im Handumdrehen loslegen können.