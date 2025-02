Split Fiction, It Takes Two-Studiochef bestätigt, dass sie niemals ein Live-Service-Spiel machen werden

HQ

Josef Fares - Mitbegründer von It Takes Two und Split Fiction Entwickler Hazelight - ist in der Gaming-Branche als ziemlich freimütiger Typ bekannt. Er ist keiner, der sich in die Karten schauen lässt, und hat sich kürzlich dagegen ausgesprochen, jemals ein Live-Service-Spiel zu machen.

"Wir werden sie nicht haben, ich glaube nicht an sie", sagte er kürzlich in einem Interview mit Eurogamer. "Ich denke, [Live-Service] ist nicht der richtige Weg. Ich hoffe, dass sich immer mehr [Entwickler] auf ihre Leidenschaft konzentrieren und auf das, woran sie glauben. Am Ende des Tages sehen wir klar - und Hazelight ist der lebende Beweis -, dass man, wenn man auf seine Vision vertraut und sie umsetzt, immer noch ein großes Publikum erreichen kann. Das ist es, worauf ich möchte, dass sich die Leute konzentrieren."

"Ich verstehe, dass Verlage eine Menge Sorgen über das 'Geldproblem' haben. Aber ich denke auch, dass man verstehen muss, dass wir hier mit einem Kunstwerk arbeiten, also muss man auch die Kreativität respektieren. Sie müssen sich in der Mitte treffen. Man darf sich auch nicht zu sehr auf Kreativität konzentrieren. Man kann nicht einfach sagen: 'Gib mir 100 Millionen Dollar, ich will tun, was ich tun will', aber es muss ein Gleichgewicht geben. Es kann nicht nur auf der Finanzseite sein. Also, nein, das wird mit einem Hazelight-Spiel nicht passieren, niemals. Das garantiere ich."

Da haben Sie es also. Wir haben in den letzten Jahren viel Widerstand gegen den Live-Service als Konzept erlebt, denn während einige Hits wie zuletzt Marvel Rivals groß rauskommen, werden viele Spiele kurze Erfolgsausbrüche erleben, nur um dann auf der Strecke zu bleiben und in den Jahren oder sogar Monaten nach der Veröffentlichung eingestellt zu werden. Es ist wahrscheinlich, dass einige Studios ihre Live-Service-Bemühungen weiter vorantreiben werden, aber es ist interessant zu sehen, wie sich andere komplett gegen das Konzept entschieden haben.