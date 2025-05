Split Fiction hat sich bereits über 4 Millionen Mal verkauft

HQ

Es ist zwei Monate her, seit Split Fiction veröffentlicht wurde, das mit hervorragenden Kritiken und explodierenden Verkäufen einen fliegenden Start hinlegte, die bewiesen, dass Koop etwas ist, das die Spieler wirklich lieben. Es ist jedoch schon eine Weile her, dass wir etwas über das Spiel gehört haben, abgesehen davon, dass es für Switch 2 veröffentlicht wird. Hat es also an Schwung verloren?

Die Antwort muss ein klares Nein sein, denn über Bluesky enthüllt Hazelight nun, dass es über vier Millionen Exemplare verkauft hat, und schreibt:

"Den Spaß zu sehen, den ihr mit unserem Spiel habt, und die Liebe, die ihr für Mio, Zoe und einander zeigt, wärmt unsere Herzen hier bei Hazelight ❤️."

Da das Spiel nur im Koop-Modus genossen werden kann, sondern frei online mit anderen geteilt werden kann, sollte dies bedeuten, dass die Anzahl der Spieler die Marke von acht Millionen Menschen überschritten hat. Und natürlich wird es weiter wachsen, mit einem großen Schub zum Start von Switch 2, und wir können nur sagen, dass es wohlverdient ist.