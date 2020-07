Splinter Cell: Ubisoft arbeitet offenbar an neuem Spiel, meint Sam Fischers italienische Stimme

Unsere Kollegen von Multiplayer.it und Movieplayer.it organisierten letzte Woche eine Veranstaltung namens "Ultra Pop Festival", zu der der Schauspieler und Synchronsprecher Luca Ward eingeladen wurde - der offizielle Synchronsprecher des Geheimagenten Sam Fischer. Er wurde zu einem der zahlreichen Online-Panels eingeladen und sprach bei dieser Gelegenheit über die Rückkehr der Serie. Obwohl Ubisoft von sich aus nicht offiziell aktiv geworden ist - was viele Splinter-Cell-Fans arg bedauern - deutete der Schauspieler zum wiederholten Male an, dass ein neues Kapitel in Arbeit sei.

"Es gibt diese Rückkehr von Splinter Cell, die als eine Art abschließende Episode stattfinden sollte - da bin ich mir aber nicht sicher. [Ubisoft] konnte sich noch nicht [entscheiden], ob sie es im Jahr 2021 tun sollen oder nicht. Davor hätte es 2020 sein sollen, doch dann ist passiert, was eben geschehen ist. Mehrere große Projekte sind im Jahr 2020 abgestürzt, andere gingen weiter, wie Cyberpunk 2077, bei dem meine Arbeiten fast fertiggestellt sind."

Anscheinend war der Start dieses neuen Splinter Cells für 2020 geplant, was der Coronavirus-Notfall wohl verhindert haben wird. Luca Ward scheint sich jedenfalls sehr sicher zu sein, was er da sagt: "Aber ich bin sicher, dass Splinter Cell zurückkommt, das ist eine Tatsache", schloss er. Obwohl Ward eine zuverlässige Quelle ist, warten wir sicherheitshalber lieber auf die offizielle Bestätigungen von Ubisoft, bevor unsere Erwartungen zu hochkochen.

Quelle: Multiplayer.it.