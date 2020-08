Splinter Cell übernimmt Rainbow Six: Siege

Ubisoft sollte sich sehr darüber freuen, dass der Flugverkehr aktuell noch begrenzt ist, sonst hätten sie heute bestimmt Besuch von ein paar aufgebrachten Fans erhalten. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie Sam Fisher aus Splinter Cell in Ghost Recon: Wildlands, Ghost Recon: Breakpoint, Far Cry: New Dawn und Elite Squad wiederverwertet wurde, dazu gesellen sich ein Virtual-Reality-Spiel und Informationen über eine anstehende Netflix-Serie. Auf sein eigenes Spiel muss der Geheimagent vorerst warten, denn sein nächster Job führt ihn in der Rolle eines Gastcharakters in die Erweiterung Operation Shadow Legacy von Rainbow Six: Siege. Fisher könnte es dort mit ebenbürtigen Gegnern zu tun bekommen, doch bislang wissen wir noch nichts über die Integration. Die Fähigkeiten des Agenten werden am 16. August gegen 20:00 Uhr beim Finale des E-Sport-Turniers "Six August 2020 Major" in Nordamerika enthüllt.

