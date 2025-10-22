Splinter Cell Remake sucht seinen dritten Regisseur

HQ

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass wir ein Splinter Cell-Spiel spielen konnten, und selbst wenn wir mit Splinter Cell: Deathwatch eine Rückkehr zur Serie bekommen sollten, schreien die Fans immer noch nach einem neuen Spiel. Leider scheint es, dass das Splinter Cell Remake noch in weiter Ferne liegt.

Eine Stellenausschreibung für eine Position als Game Director bei Ubisoft Toronto, die von Tech4Gamers erwischt wurde, bezog sich speziell auf Splinter Cell, wobei der erfolgreiche Kandidat für das "Moment-zu-Moment-Gameplay" verantwortlich war und ein "hochglanzpoliertes, Hardcore-Stealth-Erlebnis" schuf.

Diese Stellenausschreibung wurde schnell gelöscht, aber sie zeigt, dass Ubisoft nach einem weiteren Regisseur für die Splinter Cell Remake sucht. Der erste Director des Spiels, David Grivel, verließ das Spiel im Jahr 2022. Der Ersatz scheint vor ziemlich kurzer Zeit verschwunden zu sein, und jetzt müssen wir sehen, ob das dritte Mal der Reiz für die Splinter Cell Remake ist.