Splinter Cell Remake hat seinen dritten Game Director gefunden, der zufällig auch der erste ist

Vor etwas mehr als drei Jahren wurde bekannt, dass Ubisoft-Veteran David Grivel das Unternehmen verlassen hatte, was als erheblicher Schlag für Splinter Cell Remake angesehen wurde, da er Game Director des Projekts war. Seitdem haben wir kaum noch etwas über den Titel gehört, der vor etwa vier Jahren angekündigt wurde.

Aber im Oktober berichteten wir, dass ein anderer Kreativdirektor das Projekt verlassen hat, und Ubisoft sucht seitdem nach einem Ersatz – und jetzt haben sie einen gefunden. Und diese Person ist... David Grivel.

Über sein LinkedIn (über GamesRadar) schreibt er, dass er nach ungefähr einem Jahr an Battlefield 6 zurück bei Ubisoft Toronto ist, und sagt, dass Sam Fishers Abenteuer ihm wichtig sind:

"Heute freue ich mich sehr, SEHR sehr, bekannt zu geben, dass ich als Game Director bei Ubisoft Toronto auf der Splinter Cell Remake zurückkehre!

Ein ganz besonderes Team und Projekt für mich ❤️."

Wir wissen eigentlich nicht, wann wir etwas Greifbares aus dem Stealth-Abenteuer sehen werden. Wir können die Daumen drücken für The Game Awards, aber angesichts der scheinbar problematischen Entwicklung sollten wir uns wohl keine Hoffnungen darauf setzen.