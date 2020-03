Splinter Cell räumt in Ghost Recon: Breakpoint auf

Vor zwei Jahren haben wir Sam Fisher aus der Splinter-Cell-Serie plötzlich in einer neuen Mission in Ghost Recon: Wildlands wiedergesehen und das fanden viele alte Fans sehr aufregend - bis Ubisoft klarstellte, dass das kein Hinweis auf ein neues Spiel mit dem Geheimagenten sei, sondern lediglich ein Crossover-Event mit den eigenen Wurzeln. Dieses Schema probieren sie im inoffiziellen Nachfolger von Wildlands - Ghost Recon: Breakpoint - ebenfalls aus. Und auch diesmal gibt es kein Anzeichen, dass wir Sam Fisher in Zukunft in einem eigenen Spiel zu sehen bekommen werden.

Stattdessen hören wir in einem neuen Trailer die wohlbekannte Stimme von Michael Ironside, der dem legendären Geheimagenten im Englischen vertont. "Sam" verrät uns, dass wir am 24. März eine kleine Überraschung in Breakpoint vorfinden werden, worauf wir uns schon freuen. An diesem Tag wird nämlich außerdem ein umfangreiches Update für das Actionspiel erscheinen, das unter anderem den langersehnten Immersive-Modus enthält.