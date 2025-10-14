Splinter Cell: Pandora Tomorrow kehrt endlich zu Steam zurück

Ein Sam Fisher-Fan zu sein, ist keine leichte Sache. Wir haben fast aufgehört zu zählen, wie viele Jahre ohne ein Spiel vergangen sind, etwas, das schon lange gemunkelt wird. Aber leider warten wir weiter - und vielleicht, nur vielleicht, könnte die Netflix-Adaption der Beginn eines längst überfälligen Comebacks der ungepflegten Stealth-Legende sein. Wir können nur hoffen.

Und was noch besser ist, ist die Tatsache, dass Pandora Tomorrow, eines der kultigsten und beliebtesten Spiele der Serie, auf Steam zurückkehrt, nachdem es einige Zeit nicht verfügbar war. Für diejenigen unter euch, die das Spiel noch einmal ausprobieren oder einfach nur alte Erinnerungen wieder aufleben lassen möchten, ist jetzt die Chance. Und es kann Ihnen für knapp sechs Euro gehören.

Es gibt natürlich auch ein Bundle, das den Rest der verfügbaren Splinter Cell Spiele für 19 Euro enthält - viel Knall für dein Geld. Leider benötigen sie immer noch ein Ubisoft-Konto, um zu spielen, und es scheint einige Probleme in Bezug auf den klassischen Spione vs. Söldner-Modus in Pandora Tomorrow zu geben - von dem Spieler auf Steam behaupten, dass er nicht voll funktionsfähig ist. Trotzdem ist es ein kleiner, aber bedeutender Sieg, dass sich dieser Stealth-Klassiker endlich wieder ins Rampenlicht schleicht.