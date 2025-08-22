Splinter Cell: Deathwatch bekommt einen Teaser-Trailer, die Show startet am 14. Oktober 2025

HQ

Netflix hat uns einen ersten echten Einblick in die animierte Spionageserie für Erwachsene Splinter Cell: Deathwatch gegeben, die am 14. Oktober 2025 Premiere feiert.

Derek Kolstad ist vor allem aus John Wick bekannt, aber jetzt fungiert er als Lead Writer und ausführender Produzent. Guillaume Dousse und Félicien Colmet-Daage führen die Regie. Liev Schreiber gibt seine Darstellung als Sam Fisher, aber wir erinnern uns wahrscheinlich besser an den Schauspieler als Victor Creed (oder Sabretooth) in X-Men Origins: Wolverine.

Der Teaser verrät nicht so viel, aber Sam Fisher ist eindeutig ein älterer Kerl, und dass "diese Mission persönlich ist".

