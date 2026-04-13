Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune's Weave scheinen beide für eine Sommerveröffentlichung geplant zu sein

HQ

Viele sind der Meinung, dass Nintendo etwas langsam war, große Spiele für die Switch 2 zu bringen, obwohl die Kritik seit dem Launch des äußerst erfolgreichen Pokémon Pokopia nachgelassen hat. Aber es sind auch einige sehr spannende Titel in Planung, nicht zuletzt Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune's Weave.

Und vielleicht kommen diese beiden viel früher, als wir es uns zu hoffen gewagt hatten. Resetera hat darauf hingewiesen, dass die eShop-Seiten beider Spiele nun mit PEGI-Altersfreigaben aktualisiert wurden (hier und hier). Zugegeben, das beweist nicht unbedingt etwas, aber in einem Beitrag weist der Thread-Starter darauf hin , dass Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders, Pokémon Pokopia und das kommende Kirby Air Riders alle Veröffentlichungstermine etwa zwei bis drei Monate nach der Festlegung ihrer PEGI-Bewertungen festgelegt wurden.

Vorausgesetzt, dieses Muster hält an, können wir uns auf einen wirklich spannenden Gaming-Sommer für die Nintendo-Konsole freuen, denn sowohl Splatoon Raiders als auch Fire Emblem: Fortune's Weave werden natürlich mit großer Spannung erwartet und schließen eine wichtige Lücke im Sortiment.