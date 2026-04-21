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Suchen Sie nach weiteren Gründen, sich diesen Sommer Ihre Switch 2 zulegen? Falls ja, hat Nintendo einige Informationen, die du auf keinen Fall verpassen solltest.

Nach Yoshi and the Mysterious Book im Mai erscheint im Juli Splatoon Raiders, das ein frisches Abenteuer in der beliebten, farbenfrohen und tintenfarbenen Reihe bietet.

Beschrieben als ein "Einzelspieler-fokussiertes Spiel", besteht die Prämisse von Splatoon Raiders darin, ein Mechanismus zu werden, der mit dem musikalischen Trio Deep Cut zusammenarbeitet, um tief in die Spirhaliteninseln vorzudringen, um Salmoniden zu bekämpfen und dabei nach Schätzen zu suchen. Vieles davon sieht man in Aktion im neuen Trailer zum Spiel unten.

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Darüber hinaus hat Nintendo ein neues Amiibo vorgestellt, das zusammen mit Splatoon Raiders erscheint und in dem die Mitglieder von Deep Cut zu sehen sind; Frye, Shiver und Big Man. Wie das aussieht, sieht man auch im obigen Trailer aus.

Nintendo sagt auch ausdrücklich, dass Splatoon Raiders zwar ein Einzelspieler-Abenteuer ist, aber Multiplayer online und lokal mit bis zu drei weiteren Spielern unterstützt.

Was das genaue Veröffentlichungsdatum betrifft, so wird Splatoon Raiders am 23. Juli 2026 auf der Switch 2 erscheinen, und du kannst das Spiel noch heute vorbestellen. Eine Menge neuer Bilder zum Spiel wurden ebenfalls geteilt, die ihr alle unten finden könnt.