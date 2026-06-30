Splatoon Raiders praktische Imitationen: Der Schatz liegt in den Haken, nicht im Aussehen

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Als sich neulich eine Gruppe von Journalisten versammelte, um Splatoon Raiders zum ersten Mal auf der Nintendo Switch 2 zu spielen, herrschte Verwirrung und gemischte Erwartungen. Worum geht es hier wirklich? Kann Einzelspieler (oder Koop-Multiplayer) den typischen Rausch des Hauptkompetitivs aufrechterhalten? Und reicht die Kernmechanik der Reihe aus, um eine andere Art von Gameplay zu tragen?

Nun, ich habe auf all das keine vollständigen Antworten. Diese kommen mit der vollständigen Rezension, wenn wir die vollständige Karte der Spirhaliteninseln erkundet und kooperativ gespielt haben – etwas, das uns für diesen ersten Blick nicht zur Verfügung steht. Aber ich habe eine viel klarere Vorstellung, und bisher hat sich Splatoon Raiders für mich gefühlt... ziemlich süchtig machend.

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Und auch einladend. Als "perfekt für Neulinge" angekündigt, ist es schön, ein Splatoon-Spiel zu sehen, bei dem man sich anfangs Zeit nehmen und es locker angehen kann, auch wenn es sowohl die zuckenartigen, ausgefallenen Moves als auch, wie wir während unserer Vorschau festgestellt haben, eine überraschende Tiefe verbirgt. Schließlich ist das PvP seit über einem Jahrzehnt und drei Hauptspielen technischer geworden, mehr 'hardcore', wenn man so will. Und das 35-minütige Tutorial hier hilft.

Splatoon Raiders ' basiert zugegebenermaßen auf dem Salmon Run Koop-Modus aus Splatoon 3, aber in erweiterter Form. Du bist "der Mechaniker", ein stark anpassbarer Inkling, der sich der zurückkehrenden Deep Cut-Band des Spiels anschließt (Octoling Shiver, Inkling Frye und Manta Big Manta), aber statt Musik zu spielen, wie der Name es ausdrücklich sagt, geht es hier vor allem um Raids.

Sobald du im neu aufgetauchten Archipel angekommen bist und dein aktives Hauptquartier auf dem Hideout-Schiff errichtest, wo du deine Waffen aufrüstest und deine neueste Ausrüstung ausrüstest, musst du nur noch dein nächstes Ziel auf einer der Inseln auswählen und dich auf eine Schatzsuche begeben.

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Das Erlebnis auf den Levels selbst vereint eine interessante Mischung aus Systemen und Genres. An erster Stelle gibt es die bekannten Splatoon-Mechaniken, bei denen du die genauen Bewegungssteuerungen nutzt, um deine Umgebung mit deiner Tinte zu bedecken, indem du herumschießt. Du vermeidest das Wasser und verwandelst außerdem die Tinte des Feindes in unsere eigene Farbe, um schnell auf dem Tintenfisch schwimmen zu können. Dann gibt es noch etwas zusätzliches Plattforming mit schwebenden Pflanzen, und abgesehen vom Surfen auf einem Brett können wir noch nicht sagen, ob sich die Fortbewegung noch stark weiterentwickeln wird, aber vorerst ist es nichts, was man nicht schon in den vorherigen Spielen gesehen hätte: durch Raster sickern und zwischen Kisten und Ähnlichem springen.

Es gibt auch eine Erkundungsseite bei deinen Raids. Anfangs ist ziemlich klar, wo man die Schatztruhen findet, da dein mechanischer Kumpel, der Exploration Bot, sie mit leicht zu entdeckenden Leuchtfeuern markiert. Aber kurz darauf musst du weiter graben oder die verschiedenen Bohrstellen der Reihe nach angehen.

Zwischen dem Plattform-Erkundungsspiel und dem Bohren gibt es natürlich Kämpfe. Die Raids in den ersten Missionen waren ziemlich standardmäßig, mit Wellen zombieähnlicher Lachsbewohner, die auf uns zukamen, damit wir alles auf die Probe stellten: schnelle Tintennavigation, präzises Schießen und vor allem die Waffen und Gadgets, die für den Anlass ausgerüstet waren. Zu diesem letzten Punkt:



Es gibt 100 Waffenvarianten, egal ob du etwas Schnelleres wie ein Maschinengewehr bevorzugst oder mit einer Schrotflinte einen großen Splash machen willst, und du kannst sie aufleveln.



Dann findest du Gadgets mit Spirhalite-Splittern kaufen. Das sind Nebenwaffen, die du je nach Spielstil an eine von drei Arten taktischer Tintentanks anbringst: Kraft, Taktik, Geschwindigkeit. Diese ermöglichen es dir, zwei spezifische Angriffe auszurüsten, wie ein rotierendes Angriffsrad oder einen Hilfsturm.



Dann kannst du den Exploration Bot für zusätzliche Aktionen aufrüsten, indem du roten Kaviar von den besiegten Salmoniden sammelst.



Eine Schatzart sind die Salmonid-Relikte, die du in einem von fünf freischaltbaren Slots als zusätzliche Attacken ausrüsten kannst, wie zum Beispiel Doppelsprung.



Und wenn das nicht reicht, kannst du die geheime, kaviargefüllte Technik deines Deep Cut-Begleiters als Spezialangriff für noch verheerendere Kraft einsetzen.



Siehst du, wohin wir wollen? Neben der befriedigenden Natur der Kernmechaniken steht hier die ganze Sammel-, Freischalt- und Ausrüstungsschleife im Mittelpunkt, und sie wird über den Erfolg des vollständigen Spiels entscheiden oder nicht.

Obwohl die Ähnlichkeiten mit den vorherigen Splatoons leicht zu erkennen sind, sind mir beim Spielen zwei weitere Nintendo-Spiele in den Sinn. Eines davon war Masahiro Sakurais Kid Icarus: Uprising (oder Kirby Air Raiders), da der ganze Reiz des Spiels auf der riesigen Sammlung von Waffen, Gegenständen und Gadgets auf der Karte basiert, um deine Ausrüstung weiter aufzurüsten – bisher eine ziemlich süchtig machende Spielschleife. Der andere, in einem seltsameren Vergleich, war Pikmin, da man in ein bestimmtes Gebiet geschickt wird, um alle Schätze zu sammeln, die Uhr tickt und einige Ziele als mehrstufige unterirdische Höhlen angeordnet sind (wo man eine Reihe von Gegnern besiegen muss, um weiterzukommen).

Schließlich, auch wenn meine ersten Eindrücke positiv bleiben, weil ich Spaß hatte, hatte ich von der Präsentation noch mehr erwartet. Ich habe es immer geliebt, wie die Serie von einer neuen Generation junger japanischer Künstler und Entwickler geschaffen wurde, eine eigene stilvolle Identität etablierte und eine Kultanhängerschaft hervorbrachte. Allerdings wird die Anpassung scheinbar großartig sein, aber ich halte es für eine verpasste Chance, so skurrile Charaktere keine Synchronisation hinzuzufügen, da das so sehr auf den Einzelspielermodus fokussiert ist. Außerdem wirken die Umgebungen in langen Einstellungen rau, während Nahaufnahmen niedrig aufgelöste Texturen sowohl in den Charakteren als auch auf dem Gelände zeigen. Vielleicht wird es nach einer Weile komplexer und angenehmer, aber vorerst überzeugen nur die Tinte selbst und die Figuren (Gute oder Böse).

Allerdings ist das Gameplay hier König, und die sehr fesselnde, mechanisch tiefgründige Schatzsuchschleife Splatoon Raiders Angebote könnte mich durchaus den ganzen Sommer und darüber hinaus fesseln und fesseln. Wir werden es in ein paar Wochen sehen, denn es erscheint bereits am 23. Juli.

Es gibt viel zu individualisieren und aufzurüsten...