Splatoon Raiders ist lediglich 13 Gigabyte groß

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Während die Spiele immer größer werden und für viele Entwickler und Publisher zunehmend völlig untragbar werden, steht Nintendo immer noch am anderen Ende des Spektrums. Ihre Spiele sind oft deutlich kleiner und besser optimiert, und jetzt wird auf Reddit berichtet, dass das kommende Splatoon Raiders scheinbar keine Ausnahme ist.

Im Gegenteil, der eShop zeigt an, dass das Spiel nur 13,1 Gigabyte groß ist, was für viele heutige Indie-Titel eine ziemlich übliche Größe ist. Splatoon Raiders, das vierte Spiel der Reihe (wenn auch eine Art Spin-off), erscheint am 23. Juli für die Switch 2 und konzentriert sich hauptsächlich auf Einzelspieler. Es gibt jedoch auch einen Mehrspielermodus mit Koop.

Wir werden es natürlich näher am Veröffentlichungsdatum überprüfen.